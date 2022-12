Flere bortvist fra konsert

#Stavanger: Fem personer (fire menn og en kvinne) ble bortvist og en mann (20) havnet i arresten under konsert på Tjensvoll. Fellesnevner var beruselse og ufin oppførsel. To anmeldes for forulemping av politiet i form av spytting og ukvemsord. Alder er 19-44 år på de bortviste.