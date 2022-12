Fersk undersøkelse: - Et hardt og dramatisk budskap

– Jeg tror det ligger noe i menneskesjelen. Jeg må innrømme at jeg kan tenke rasistiske tanker uten at jeg ønsker det. Av og til slår det meg, og jeg blir helt forskrekket over meg selv. Hva er det som ligger i hodet mitt? Det er irriterende at jeg skal tenke sånne tanker, men det er et faktum at det kommer piplende ut. Heldigvis har jeg kontroll på det og er bevisst på at jeg ikke ønsker å være sånn, sier Anne Kristin Bruns (KrF) til RA.

Undersøkelsen i regi av Dialogforum for mangfold og inkludering i Stavanger kommune, finner at 70 prosent mener innvandrere, deres barn og barnebarn, ikke har like muligheter til å få arbeid i Stavanger.

– Selv om vi allerede vet at det finnes rasisme i samfunnet vårt, er det et hardt og dramatisk budskap å få at over 60 prosent har opplevd eller sett rasisme. At så det er så få anmeldelser, er skremmende, sier Bruns, som nylig ble foreslått som Anne Kristin Bruns foreslås som 1.-kandidat for Rogaland KrF.

Frykter underrapportering

62,4 prosent har sett eller opplevd rasisme og diskriminering i Stavanger og 59,1 prosent har selv sett eller opplevd forskjellsbehandling på arbeidsplassen eller som arbeidssøkende i Stavanger.

Rapporten peker på at antallet anmeldelser er svært lavt sammenlignet med hvor mange som rapporterer om rasisme og diskriminering i undersøkelsen.

Ifølge Sør-Vest politidistrikt er det så langt i år opprettet 12 saker for hatkriminalitet knyttet til etnisk/nasjonal opprinnelse eller hudfarge i Stavanger. I 2021 var antallet 17.

“Kom deg hjem til landet ditt” og «ta av deg dritten du har på hodet», er blant tilropene som blir trukket fram. Respondenter har også opplyst følgende: «får ikke jobb pga. hudfarge» og «byttet til norsk navn, og fikk jobb».

Bruns mener vi må anerkjenne problemet for å gjøre noe med det.

– I byen vår er det over 180 nasjonaliteter og 20 prosent av dem som bor her, er fra et annet land. Det betyr at vi må finne gode måter å leve sammen på. Hvis vi ikke greier å akseptere hverandre for dem vi er, hvordan skal vi da få til å leve sammen på en god måte? Det hadde vært fantastisk om vi var en by med nullvisjon for rasisme, sier Bruns.

Anne Kristin Bruns (Krf) (Mari Wigdel)

Avdekker en tendens

Minoriteter, etnisk norske og personer som plasserte seg i kategorien “en kombinasjon”, kunne besvare undersøkelsen. Totalt 529 personer bidro til undersøkelsen.

Bruns peker på at det er for få respondenter til å generalisere funnene, men at tallene peker på en tendens. Det er Ingrid Hauge Rasmussen, leder av arbeidsgruppen som utførte undersøkelsen, enig i.

– Det er sånn sett ikke mange, men det er nok til å peke på en tendens. Det gir oss også et utgangspunkt for å vite hva vi må finne ut mer om. For vi vet ikke nok og vi trenger mer kunnskap og oppmerksomhet rundt dette, sier Hauge Rasmussen, som også er spesialrådgiver for inkludering og mangfold i Stavanger kommune, til RA.

Ingrid Hauge Rasmussen, spesialrådgiver for inkludering og mangfold i Stavanger kommune, og leder av arbeidsgruppa. (Tone Helene Oskarsen)

Ble du overrasket over funnene?

– Jeg er litt overrasket over at det er så mange som har opplevd diskriminering og rasisme. Men tidligere forskning fra Oslo viser samme tendensen. Denne prosessen har gitt oss innsikt i et område hvor vi ikke visste nok.

Hun fortsetter:

– Og når man ser på hvor få tilfeller politiet håndterer, kan det tyde på underrapportering.

Kritthvit kommunestyre

I utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog-møte forrige onsdag, la administrasjonen fram et innspill basert på funnene i undersøkelsen. I innspillet ble det lagt fram en rekke forslag til hovedmål og strategiske grep for hvordan Stavanger skal være en åpen og inkluderende mangfoldsby. Dette er første runde i revideringen av Stavangers likestilling- og mangfoldsplan, som er planlagt ferdig i 2024.

Det blir foreslått at Stavanger kommune skal se på muligheter for å kartlegge rasisme i møte med kommunens tjenester, skoleringsmuligheter for å lære å skrive/ytre seg slik at flere kan komme på banen og igangsette holdningsarbeid med fokus på tidlig innsats (se alle hovedmål og strategiske grep i faktaboks).

– Dette er ganske forferdelige tall. Selv om vi vet det, er det ganske heftig å se det svart på hvitt. At Stavanger skal være en by med nulltoleranse for rasisme, må innebære mer enn at vi skal kartlegge rasisme i møte med kommunens tjenester, sa Ingeborg Sanner (Rødt) i møtet forrige onsdag.

Øyvind Jacobsen (Ap) uttrykte at han ble rystet over funnene og berømmet arbeidet som er lagt ned i undersøkelsen.

– Undersøkelsen som nå ligger til grunn viser det vi dessverre vet fra før: mange opplever at det å ha en annen hudfarge, ha utfordringer med det norske språket, gjør at man stiller både ti og tjue meter bak andre, både når det gjelder jobb og deltakelse i samfunnslivet for øvrig, ytret Øyvind Jacobsen (Ap).

Jacobsen la til et femte punkt under strategiske grep: målrettet arbeid for å sikre høyere valgdeltakelse hos minoritetsbefolkningen.

Innspillet og Jacobsens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Øyvind Jacobsen Ap Stavanger Ap Arbeiderparti Arbeiderpartiet formannskapet (Stein Roger Fossmo)

– Det er gode forslag til hovedmål og strategiske grep, men det er likevel et moment jeg ønsker å legge inn i innspillet. Det er manglende deltakelse i valg og i politikk generelt. Hvis vi ser rundt oss i kommunestyresalen eller i et hvilket som helst møte, ser vi at det ikke gjøres en god nok jobb for å legge til rette for deltakelse fra minoritetsbefolkningen. Det tror jeg handler om kommunikasjon og informasjon er for dårlig fra det offentliges side, sa han.

Torsdag 8. desember skal det behandles i formannskapet.

Hovedmål og strategiske grep

På bakgrunn av innspillene i undersøkelsen har arbeidsgruppen følgende forslag til hovedmål og strategisk grep for temaet rasisme og diskriminering:

I Stavanger skal alle ha like muligheter på arbeidsmarkedet uavhengig av etnisk bakgrunn.

Stavanger kommune skal jobbe bevisst med holdningsarbeid og framheve mangfold som en ressurs



Stavanger kommune skal vurdere om det er tilstrekkelige treffpunkter mellom næringsliv, NAV, privat sektor og arbeidssøkende innvandrere



Stavanger kommune vil øke bevisstheten og kompetansen om etnisk mangfold i egne rekrutteringsprosesser

Stavanger skal være en inkluderende by med nulltoleranse for rasisme.

Stavanger kommune skal se på muligheter for å kartlegge rasisme i møte med kommunens tjenester.

Stavanger kommune skal motivere og inspirere innvandrere til økt deltakelse i samfunnslivet, og det skal det være trygt for alle å engasjere seg i offentlige debatter.

Holdningsarbeid med fokus på tidlig innsats



Skoleringsmuligheter for å lære å skrive/ytre seg slik at flere kan komme på banen.



Se på muligheter for å opprette et system for støtte/bearbeiding av negative opplevelser som f.eks. netthets og trakassering.



Stavanger kommunes ledelse skal være rollemodeller i den offentlige debatten

Stavanger skal være en foregangskommune som gjør informasjon tilgjengelig og forståelig for alle sine innbyggere.

Stavanger kommune skal kommunisere med målgruppene der de er, og på en måte de forstår.



Stavanger kommune skal legge til rette for informasjon på flere språk, i samarbeid med innvandrerorganisasjoner og andre aktuelle aktører

---