Skal styre UiS-skuta i fire nye år

I slutten av juli neste år er ansettelsesperioden for rektoratet ved Universitet i Stavanger over. I dag vedtok UiS-styret at Klaus Mohn er ansatt for fire nye år.

– Jeg er takknemlig for tilliten og gleder meg til fornyet innsats for å løfte Universitetet i Stavanger til nye høyder, i godt samarbeid med flotte kollegaer i hele organisasjonen, sier Klaus Mohn etter at det ble klart at han skal styre UiS-skuta videre fram mot 2027.

- Ambisjonene er fremdeles høye og strategien ligger fast. Med hardere konkurranse og knappere ressurser blir det stadig tydeligere at dersom vi skal lykkes, må vi trekke lasset sammen. Men utgangspunktet er fremdeles godt, for å utvikle et fremragende læringsmiljø for studentene og en attraktiv arbeidsplass for menneskene som arbeider her, påpeker UiS-rektoren.

Jakter nye prorektorer

Også ansettelsesperioden for tre prorektor-stillinger er ved veis ende til sommeren. Nå starter jakten på tre prorektorer – en for utdanning, en for forsking og en for innovasjon og samfunn.

Prorektor for forskning, Merete Vadla Madland, ønsker å være med i UiS-ledelsen i fire nye år. Mens prorektor for utdannelse, Astrid Birgitte Eggen, og prorektor for innovasjon og samfunnskontakt, Rune Dahl Fitjar, søker ikke om fornyelse av stillingene sine.

Prorektorene inngår i rektor sitt lederteam. I tillegg til strategisk ledelse og utvikling, har de et overordnet faglig og administrativt ansvar for enheter i fellestjenesten.

Klaus Mohn takker Eggen og Fitjar for stor innsats og viktige bidrag til utviklingen av UiS gjennom de siste fire årene, og ønsker dem begge lykke til med nye utfordringer.

