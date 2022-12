Meteorologen: – De som har sommerdekk bør skifte fort

– Nå snør det litt i morgentimene, og det ser ut som det kan fortsette med noen snøbyger kanskje særlig i kveld og i natt i Rogaland, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Rannveig Eikill til RA.

Hun forteller at det kanskje kan komme mer snø framover også, men at det er knyttet litt usikkerhet til snøbygene som ligger uti havet.

– Det er litt usikkert når og hvor de trekker inn på land. Men det ser som nevnt ut som det kan komme litt mer snø i Rogaland i kveld, i natt og starten av fredagen, forklarer Eikill.

Hun tror snøfallet gir seg litt ut over morgendagen, og det etter hvert for det meste vil være opphold.

– Det kommer opphold først i nord, og senere sør i fylket. Det kan bli perioder med sol og fint vær også, sier meteorologen.

Slik ser det ut ved Hetlandshallen torsdag morgen. (Thor Erik Waage)

Snøen blir nok liggende

– Det skal holde seg kaldt framover. Noen steder er det akkurat over 0 grader, og mot kysten kan man nok få 1–2 plussgrader. Ellers holder det seg på minussiden noen dager framover, og inn i helgen. Neste uke ser også ganske kjølig ut, sier Eikill.

– Så snøen som kommer nå blir kanskje liggende en stund. Den kan kanskje smelte litt der det er 1–2 plussgrader, men det er minimalt, påpeker hun.

– Det er nok mange som lurer på om dette øker sjansene for en hvit jul?

– Det er det dessverre ganske vanskelig å si. Men, som sagt, det blir kaldt neste uke hvert fall, så er det mer usikkert inn i den siste juleuken. Vi må bare følge med framover, sier meteorologen.

– Men, de som fortsatt har sommerdekk bør skifte så fort som mulig?

– Ja, nå har det lagt seg snø flere steder på veiene i Rogaland. Da er det alltid greit å ha vinterdekk på, og kjøre forsiktig. Det er sendt ut et gult farevarsel for snø, det er ikke fordi det kommer kjempe mye, men fordi det er det første snøfallet denne sesongen. Det kan by på litt trafikale problemer. Det er greit å være obs på snø på veiene, og ta hensyn til det, sier Eikill.

Vegtrafikksentralen melder på Twitter at store deler av Vestlandet opplever snø i morgentimene. De opplyser at brøytemannskap er ute, men det kan være glatt på veiene.

– Vi anmoder alle bilister om å kjøre forsiktig og avpasse farten etter forholdene, skriver de.