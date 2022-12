Velforening er lei av hærverk og bråk: – Ungdom kaster stein

Etter at Hundvåg Park ble bygget nær naboene i Settegarnsveien er ikke alt helt på stell slik de ser det. I veikanten har kommunen nemlig benyttet kampesteiner og pukk.

– Problemet med disse steinene er at de ligger der som løs ammunisjon for ungdom som vil ha litt action. Steinene blir kastet i døren og opp på taket på transformatoren som gir god gjenlyd. Jeg venter bare på at biler på veien nedenfor skal bli et offer. Det har skjedd før, sier Ivar M. Langvik, som representerer velforeningen i Settegarnsveien, til RA.

Han forteller også at busskuret har blitt knust.

– Jeg synes ikke det er riktig at fordi om prosjekteringen for Hundvåg Park ikke tok høyde for den øverste delen av prosjektet, at de er vi som skal lide for det. Det er ikke fint, og det utgjør en risiko. Vi vil at kommunen skal fjerne steinene, og heller gi oss en form for beplantning av busker for eksempel, slik det er lenger nede mot Hundvåg Park, sier Langvik.

Han forteller at ved en annen anledning har han sagt ifra til ungdommer som drev hærverk i nabolaget selv, men da kastet de stein på bilen til samboeren, som resulterte i 7000 kroner i represjoner.

– Så nå vil jeg ikke blande meg opp lignende saker igjen, jeg får det bare tilbake på et eller annet vis. Derfor vil vi at kommunen skal ta grep og fjerne steinene, sier han.

Langvik sier de har varslet kommunen om problemet, og mener det har tatt for lang tid uten at noe har blitt gjort.

Her ligger steinen som ungdommen kaster. (Tonette N. Haaland)

– Det er snakk om lite penger

Helge Gabrielsen (Frp) er medlem i Hundvåg kommunedelsutvalg, og mener det hadde kostet kommunen lite å fjerne steinene.

– Kommunen pusser opp, og lager til flott uteanlegg i Hundvåg Park, men så glemmer de det som ligger på oppsiden av dette. Det ser ikke ut i det hele tatt. Steinene ligger bare der, og ungdommer hive rundt på disse. Kommunen kunne godt ryddet opp, og tatt bort steinene, og laget et gressbelegg der. Sånn det er nå, er det en stor forulemping for naboene, sier Gabrielsen til RA.

– Det er snakk om lite penger i den store sammenhengen, som sparer naboene for en stor forulemping. Jeg tenker kommunen kan ta seg råd til det, sier han.

Gabrielsen skal stille spørsmål om framgangen i saken i bydelsutvalget 6. desember.

Steinene ligger lett tilgjengelig til å kaste på transformatoren, og busskuret på nedsiden av denne. (Tonette N. Haaland)

– Saken er ikke glemt

Leder av Hundvåg kommunedelsutvalg, Pål Erik Johannessen (Ap), gjør det helt klart at bydelsutvalget har saken på agendaen.

– Vi skal legge saken inn i handlingsplan for Park og vei, når den blir oversendt til oss over nyåret. Før det, er det ikke så mye vi får gjort med det, sier Johannessen til RA.

– Jeg har forståelse for at de synes det har tatt lang tid. Det har tatt mye lengre tid enn jeg er fornøyd med selv, men sånn er verden. Det er ingen som har glemt det, eller lagt det vekk. Saken har vært på planen hele tiden.

– Så det er realistisk å få fjernet disse steinene, og få inn et bed eller lignende?

– Ja, om det ikke blir lagt inn i budsjettet for 2023, blir saken med videre, sier Johannessen.

Ivar M. Langvik, representerer velforeningen i Settegarnsveien, som er leie av bråk og hærverk i nabolaget. (Tonette N. Haaland)