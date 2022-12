Avdøde Kitty Janzon ble Årets frivillig

Prisen «Årets frivillig» blir delt ut til en eller flere personer, institusjoner eller organisasjoner i Stavanger som gjør en innsats for medmennesker i kommunen. Prisen er på kr 25 000, og pengene er øremerket formålet prisvinneren en opptatt av.

I år gikk prisen til avdøde Kitty Janzon. Hun ble tildelt prisen for sin innsats for eldre. Janzon gikk bort lørdag 26. november, men fikk før dette vite at hun var årets prisvinner.

Kitty Janzon er tildelt Stavanger kommunes pris Årets frivillig 2022 for sin innsats for eldre. (Privat)

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

Prisen ble overrakt til barnebarna Emma og Frøya Wathne Pedersen av varaordfører Dagny Sunnanå Hausken. Det skjedde på FNs internasjonale frivillighetsdag, mandag 5. desember, på en egen festforestilling i Rogaland Teater der alle frivillige i Stavanger var invitert.

I sin tale trakk varaordføreren fram at Kitty gjennom et langt liv gjorde en enorm innsats for eldre.

- Hun var blant annet styrer ved to ulike aldershjem og drev eldresenter i Gamle Stavanger i 32 år. Og hun var med å starte Eldres hus, dagens Tante Emmas hus ved Breiavatnet. I 2008 fikk hun Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt årelange arbeid. Hun var en pådriver og inspirator for mange, og kan tre av vakt med god samvittighet, fastslo Sunnanå Hausken.

– Jeg hadde gleden av å ringe Kitty og fortelle om prisen. Hun ville selvsagt gjerne vært her i dag, sa varaordføreren.

---

Tidligere vinnere:

2021: Jorunn og Svein Nordbøe for innsatsen med å skape gode og sosiale fellesskap på Skipper Worse.

2020: Superlekene Stavanger for arbeidet med å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2019: Bjørn Harald Lye for sin brede innsats i Stavanger Røde Kors.

---