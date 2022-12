− Selges mest nær prisantydning

Eiendom Norge melder at boligprisene sank med 2,2 prosent i november, og korrigert for sesongvariasjoner, sank prisene med 0,9 prosent. Boligprisene har imidlertid steget med 2,4 prosent så langt i 2022.

I Stavanger steg boligprisene med 0,2 prosent i november om vi korrigerer for sesongvariasjoner. Den sterkeste utviklingen hittil i 2022 har Kristiansand med en oppgang på 8,4 prosent, etterfulgt av Stavanger og omegn på 6,8 prosent.

− Det var en svak utvikling i de fleste områder i Norge, med unntak av Kristiansand og Stavanger og omegn. Mange områder i Norge vil trolig ende med negativ utvikling i boligprisene når vi legger fram desember-tallene i januar, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Lauridsen påpeker at med høyere renter, er det ikke unaturlig at boligprisene korrigeres, men et stort boligprisfall vil få negative konsekvenser for norsk økonomi, både med lavere konsum og boligbygging.

− Gjeld og boligpriser er nært forbundet og vi vil derfor oppfordre bankene til å ikke stramme inn for mye både på mellomfinansiering og boliglån. Boligmarkedet er drevet av reelle behov, og en for stor korreksjon i boligmarkedet kan skape større problemer senere. Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, sier han.

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom (Ruth Siri Espedal Lycke)

− Rekordlave forventninger

Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom har fått inn tallene fra Eiendomsverdi for november, og de viser en markant nedgang i solgte boliger i Stavanger forrige måned: Antall solgte boliger gikk ned med 15 prosent. Til sammenligning gikk antallet i Kristiansand og Bergen ned med henholdsvis 17 og 15 prosent.

Totalt gikk antallet solgte bolig for hele SR-Eiendom ned med 14 prosent i november.

− Undersøkelser viser at forbrukernes forventninger til egen økonomi er på de laveste nivåene som er målt. Dette kombinert med økte renter merkes nå i boligsalget, sier administrerende direktør Laila Neverdahl i SR-Eiendom til Rogalands Avis.

Går mest på prisantydning

Den raske renteøkningen fra Norges Bank er et grep de tar for å bremse inflasjonen. Når bankene reagerer med å setter opp utlånsrentene, er det en varslingsfrist på seks uker. Dermed kommer effekten av renteøkningene med et etterslep, så mange merker derfor effekten av sensommerens rentehopp først nå.

− Selv om det er et markant fall i boligprisene, ser vi samtidig at det er balanse mellom det kjøpere forventer å betale for boligen og de selgerne håper å få. Det vil si at boligene i november selges nært prisantydning. I Stavanger, Kristiansand og Bergen ble boligene solgt for 0,2 prosent under prisantydning, sier Neverdahl.

Sammenligner med toppår

Hun er imidlertid tydelig på at når vi nå ser en solid nedgang i boligsalget, er tallene sammenlignet med 2021 som var tidenes beste boligsalgsår. SR-Eiendom opplever er at det er god balanse i markedet, og at boligene selges relativt raskt

− Ser vi på årene før pandemien, må vi tilbake til 2011 for å finne tilsvarende volum i markedet i Stavanger og Bergen, sier Neverdahl.

− I Kristiansand er det en annen historie. November-salget er det svakeste siden finanskrisen, og vi må faktisk helt tilbake til 2009 for å finne en svakere november. Dette betyr likevel ikke at det er et dårlig marked i Kristiansand, for vi opplever også der at det meste som legges ut selges relativt raskt og til gode priser, avslutter hun.

