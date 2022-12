Slik blir fylkeskommunens klimabudsjett

Flertallet i Rogaland fylkeskommune, Ap, Høyre, Sp, KrF og Venstre, har presentert sitt budsjettforslag for 2023-2026, som skal vedtas i fylkestinget 13. – 14. desember.

I budsjettet tar fylket flere klimagrep i 2023, blant annet:

Flertallet vil avsette 8 millioner kroner til en ny ordning der det skal gis støtte til ENØK-tiltak for frivilligheten i 2023. Eksempler på slike tiltak kan være isolering, energisparing eller egenprodusert fornybar energi.

Fra 2023 økes tilskuddsordningen for klimaomstilling, slik at det blir delt ut 1,5 million kroner i året. Ordningen omfatter både tiltak knyttet til klimatilpasning og til klimagassreduksjon, med kommunene som prioritert målgruppe.

Fylkeskommunen skal delta i flere forskningsprosjekter. Asfaltproduksjon har en del utslipp. Det skal derfor deltas i forskningsprosjekt om gjenbruksasfalt. Hovedmålet med forsøket er å teste ut slitelag i bilfelt i et strekk av Bussveien, med to testfelt der henholdsvis 60 % og 80 % av massen er gjenbruksasfalt.

– Rogaland er et av fylkene i landet med høyest utslipp. Dermed trenger vi å få til tiltak i vårt fylke for å få ned utslippene. Fylkeskommunen kommer stadig mer på banen for å få ned utslippene. Vi har fått til elektrifisering av ferjer, busser og nylig verdens første elektriske hurtigbåt. Byggene blir mer miljøvennlige. Men vi kan gjøre mer og det prøver Venstre å pushe på at vi gjør, sier Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre, til RA.

Stopper prisøkning og rutekutt

Innen kollektivtransporten vil budsjettflertallet blant annet:

Viderefører ungdomskortet på 299 kroner per måned og kutter dermed bort Kolumbus sin foreslåtte økning.

Utsette de foreslåtte rutekuttene til Kolumbus for å la folk få lengre tid til å komme tilbake til kollektivtransporten etter pandemien.

Videreføre at studenter i Rogaland får Norges billigste månedskort for studenter.

Lunde mener fylkeskommunen er en viktig aktør i klimaarbeidet.

– Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtransporten. Dermed er det en viktig aktør for å gjøre det enkelt og billig for folk å velge miljøvennlig. Det har også vært høye utslipp fra ferjer, båter og transport. Nå blir det grønnere. I tillegg er fylket viktige for å samordne og få opp tempoet på utslippskutt i hele fylket, påpeker han.

Elektrifisering

Innen materialet for kollektivtransporten skjer blant annet dette, melder budsjettflertallet:

Elektrifisering av hurtigbåter i Ryfylke er nå lyst ut og skal inngås kontrakt på neste år.

Elektrifisering av Lysefjordsambandet er nå lyst ut og skal inngås kontrakt på neste år.

Elektrifisering av rute 3 på Nord-Jæren er omtrent på plass nå. Det arbeides ytterligere med elektrifisering av ruter i de neste årene.

Elektrifisering av Røværsambandet skal bli ferdig snart.

Det lyses i januar ut ny kontrakt på Utsirasambandet med mål om å få nullutslippsbåt. Det er lagt inn penger til ladeinfrastruktur i fylkesbudsjettet for 2023.

Utslippskutt fra bygg

For å få ned utslipp fra bygg vil budsjettflertallet:

Etablere solcelleanlegg på prioriterte bygg innen 2028.

Naturgass som kilde til oppvarming skal fases ut innen 2026.

Utslippsfri byggeplass skal tilstrebes i byggeprosjekter.

Inventar og utstyr skal som hovedregel gjenbrukes.

Fylkeskommunale eiendommer skal tilrettelegges for økt biologisk mangfold.

– Hva ser du på som spesielt viktige tiltak som nå vil komme på plass?

– Nå kommer tiltak for å hjelpe frivilligheten med å få til å spare energi. I løpet av det neste året skal flere ferjer og båter bli elektriske. Og vi jobber nå skikkelig med å gjøre alle fylkeskommunens bygg og skoler mer miljøvennlige. Venstre har i mange år arbeidet for å gjøre det mer attraktivt for studenter og unge voksne å reise kollektivt. Dermed er vi kjempeglade for at prisen på ungdomskortet holdes lav og at Rogaland enda skal ha landets billigste studentkort, sier Lunde.

– Vi som lever nå, er de første som opplever klimaforandringene og omfattende tap av naturmangfold. Dagens ungdom er den siste generasjonen som har muligheten til å bremse utviklingen. Derfor er kampen for klimaet og naturen vår aller viktigste utfordring, understreker han.