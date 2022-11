Bidrar med 4 millioner til velferdsbygg: – Viktig for hele regionen

Flertallspartiene Ap, Høyre, Sp, KrF og Venstre har, i et ellers stramt fylkesbudsjett, prioritert å gi et tilskudd på 4 millioner kroner som skal gå til studentenes nye velferdsbygg på Ullandhaug campus, ved Universitetet i Stavanger (UiS). I tillegg til et økonomisk tilskudd til selve velferdshuset, vil Rogaland fylkeskommune også bidra som leietaker i den nye tannklinikken som planlegges i bygget.

Mandag møtte fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) og gruppeleder Ole Ueland (Høyre), administrerende direktør Elisabeth Faret i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), UiS-rektor Klaus Mohn og Sara Beitz, leder i studentorganisasjonen StOr på Ullandhaug, for å overbringe nyheten fra fylkesbudsjettet på vegne av budsjettflertallet.

Både Chesak og Ueland gjør det klart at de er opptatt av utviklingen på UiS, og av at Stavanger-regionen må ta grep for å bli en enda mer attraktiv studentby og -fylke. I dette ligger det også et behov for å videreutvikle campus og forbedre velferdstilbudet til studentene, mener de to politikerne.

– Det er viktig for hele regionen at Stavanger er en attraktiv studentby. Vi ønsker å støtte opp om Universitetet i Stavanger og alt det gode arbeidet som gjøres på Ullandhaug. Derfor setter vi av 4 millioner i fylkesbudsjettet vårt for 2023 for å bidra til at SiS kan realisere et godt velferdsbygg for studentene, sier fylkesordfører Marianne Chesak til RA.

– Vi heier på utviklingen av campus, og på at Studentsamskipnaden tar stadig nye grep for å forbedre tilbudet til studentene og øke attraktiviteten til UiS for både norske og internasjonale studenter. Det nye velferdsbygget er et stort og viktig skritt i riktig retning for et enda bedre studentmiljø i Stavanger-regionen, legger hun til.

Gruppeleder i Rogaland Høyre, Ole Ueland, understreker også at det er viktig å bidra til styrkingen av Rogaland som studentfylke, og av utvikling av campusområdet på Ullandhaug.

– Det nye velferdsbygget styrker tilbudet til studentene, og jeg er glad for at vi kan være med og støtte opp om dette. Fylkeskommunen bidrar nå med både etablering av tannklinikk i bygget, og med bidrag til sykkelparkering og arealer til arrangement. Vi håper også at andre offentlige og private aktører kan være med og bidra, sier Ueland.

[ Samler UiS-studentene i nytt velferdsbygg ]

– Gode nyheter

Nyheten ble svært godt mottatt på Ullandhaug.

– Dette er bare helt fantastisk. Endelig er det noen som hører på studentene, og tørr å satse. Ikke bare kommer Rogaland fylkeskommune med penger, men blir også leietakere med Tannhelse Rogaland, sier administrerende direktør i SiS, Elisabeth Faret, til RA.

Samtidig påpeker hun at SiS/UiS trenger bidrag fra flere for å realisere det nye velferdsbygget som planlagt.

– SiS, sammen med studentene, frir til resten av kommunene, arbeid- og næringslivet i regionen. Kom å bli med og sett studenten først! Skal vi fortsatt beholde plassen som Energi- regionen, så er det de framtidige studentene som skal bidra inn i det grønne skifte, sier Faret.

I tiltaksbeskrivelsen i flertallspartienes budsjett, som presenteres i fylkesutvalget tirsdag, står det at: «Studentsamskipnaden i Stavanger bygger et nytt velferdsbygg på campus. Vi ønsker å gi et tilskudd til dette nybygget, som spesifikt skal gå til å bygge sykkelgarasje for studentene med garderober i underetasjen. Den skal også kunne fungere som ekstra innendørs areal ved store kultur- og studentarrangementer på Ullandhaug.»