Den tiltalte i Tengs-saken med retten på åstedet

Med avsperrede gater og tydelig vakthold deltok også den 52 år gamle tiltalte mannen på Haugaland og Sunnhordlands befaring i Tengs-saken onsdag. Den tiltalte hadde ikke håndjern, men en stor politistyrke var satt i arbeid under befaringen.

Befaringen var først innom bedehuset Karmel i Avaldsnes, der Birgitte var på fest samme kveld som hun ble drept, en Esso-stasjon hun var innom samme kveld, og stedet der hun fikk haik inn til Kopervik med en boble.

Deler av sentrum av Kopervik ble sperret av mens rettens medlemmer med egne øyne fikk se Hovedgata, der de siste vitnene om kvelden fredag 5. mai 1995 så Birgitte Tengs før hun ble drept.

Mens dommere og advokater nøye fulgte med da Evy Fjeldheim i Haugesund-politiet og politianalytiker Finn Arve Paulsen forklarte hvilke spor som ble oppdaget og undersøkt, gikk den tiltalte selv bakerst i gruppen.

Politibånd simulerte blodspor

Etterpå gikk befaringen langs en av veiene påtalemyndigheten tror at Birgitte kan ha blitt kjørt i bil videre til Gamle Sundvegen. Der ble 17-åringen funnet drept om morgenen 6. mai. Åstedet er i dag betydelig mer gjengrodd enn den gang, med mye busker og trær.

På den smale grusveien hadde politiet lagt et 44 meter langt sperrebånd.

– Det skal simulere blodsporet, eller slepesporet i grusen, sa kriminaltekniker Kristin Løland til rettens aktører.

Det ble også pekt på et område på veien der en større blodansamling ble funnet.

Påtalemyndigheten mener at det først har vært en tildragelse mellom den tiltalte 52-åringen og Tengs på veien, før han slepte Tengs på veien, gjennom en grind og inn på et beiteområde der han påførte henne massive hodeskader med en 23 kilo tung stein.

Fulgte rolig med

Sammen med Kripos-etterforskningsleder Dag Uppheim fulgte han forklaringene om åstedet og så samtidig ned på bildemappen som rettens medlemmer hadde fått utdelt.

52-åringen var helt rolig da han fulgte med mens det ble forklart på åstedet hvor Birgitte lå, rundt 12 meter fra Gamle Sundvegen.

Han har siden pågripelsen nektet straffskyld og har ifølge sin egen forklaring bare vært på Gamle Sundvegen én gang, da en slektning tok ham med på tur for å vise ham hvor drapet på Birgitte hadde skjedd.

Terrenget endret

– Terrenget er veldig endret – vi har brukt målene som er gjengitt i den tekniske rapporten, men det blir litt omtrentlig, sa Løland i sin orientering.

Slepesporet i terrenget er 17 meter, men hun ble funnet 12 meter fra veien.

– Så det blir bare tilnærmet slik det var, sa hun videre.

Med på befaringen var også tidligere kriminaltekniker Tore Per Bakken, den som utførte åstedsundersøkelsen for 27 år siden.

– Kjente det i magen

Forsvarer Stian Bråstein satt i bilen med den tiltalte under transportetappene og fulgte ham på de ulike stedene under befaringen.

– Stemningen for ham som for alle oss andre var andektig og vemodig på åstedet. Jeg tror alle kjente det i magen når man befinner seg på et slikt åsted, og på stedet der en forferdelig handling har skjedd mot en ung, uskyldig jente, sier Bråstein til NTB.





























