Tengs-saken: Forsvarerne tror ikke krimteknikerne brukte beskyttelsesutstyr

– Dette bildet bekrefter vår hypotese om at det ikke er brukt beskyttelsesutstyr på åstedet, sier Stian Kristiansen til NTB.

Han er forsvarer for mannen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs 6. mai 1995.

Under Tengs-rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tirsdag var de kriminaltekniske undersøkelsene av stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept, og muligheten for at dette kan ha blitt forurenset, et sentralt tema.

Bilde viser krimteknikere uten beskyttelse

I retten ble det blant annet vist et bilde fra åstedet som viser den lokale krimteknikeren Morten Alsaker Lossius og Kripos-krimteknikeren Tore Per Bakken rett etter at de hadde løftet avdøde Tengs over i en likpose og tatt henne med ut av beiteområdet der hun lå.

På bildene har verken Alsaker eller Bakken på seg beskyttelsesdresser som krimteknikere bruker på åsteder. Man kan også se at hendene til Alsaker er uten hansker.

– På tidspunktet bildet er tatt, hadde vi tatt dressene av oss. På det tidspunktet var vi i ferd med å avslutte for dagen, sier Tore Per Bakken i retten.

Morten Alsaker Lossius sier på sin side at han ikke kan utelukke at bildet kan ha vært tatt midt under et bytte av hansker.

– Jeg brukte alltid hansker på et åsted, sier Alsaker Lossius.

[ Flere «falske» tilbud: − Her kan du gjøre et kupp ]

– Får litt å svare for

Stian Kristiansen mener det er vanskelig for de to vitnene å gi en forklaring om noe som har skjedd for 27 år siden som ikke er preget av kunnskapen de har om et åsted i dag.

– Det synes jeg forklaringene deres bærer preg av, sier Kristiansen.

Forsvarerne skal onsdag stille sine spørsmål til Bakken, etter at aktoratet gjorde seg ferdig tirsdag.

– De har vært i avhør, og for å si det sånn: Bakken får litt å svare for i morgen, sier Kristiansen tirsdag ettermiddag.

[ Mann har tilstått drapet i Stavanger ]

– Etterpåklokskap

Under vitnemålet sitt sa Tore Per Bakken at han ikke mener det ble gjort store feil på åstedet der Tengs ble funnet.

– Det er etterpåklokskap å snakke om det. Det er øyeblikket som bestemmer hvordan man gjør det, og det kan man ikke kritisere i bakkant, sier Bakken.

Kriminalteknikeren var den som rykket til Haugesund for å bistå det lokale politiet etter at liket av Birgitte Tengs var blitt funnet. I Haugaland og Sunnhordland tingrett tirsdag ville ikke den erfarne politimannen, som er pensjonist og fremdeles aktiv som privatetterforsker, kritisere den innsatsen politiet gjorde for å skjerme åstedet.

– Man må ha respekt for at de som kommer først til stedet, gjør så godt de kan, sier han.

– Åstedsdisiplinen har vært rimelig god

I etterkant av etterforskningen har det blitt rettet kritikk mot alt en mener gikk galt i starten, noe som kan ha ført til at spor fra gjerningsmannen gikk tapt. Karmøy-mannen som nå sitter tiltalt etter 27 år, nekter straffskyld for drapet. Han stiller seg uforstående til at det er funnet DNA-materiale fra ham på Birgitte Tengs, og som påtalemyndigheten mener er egnet til å bevise at han begikk drapshandlingen.

Blant kritikken som er reist mot behandlingen på åstedet, er bruken av plast som ble lagt over hele det 44 meter lange åstedet. I retten tirsdag sa Bakken at det var han som ba de lokale politimennene dekke til området med plast fra et byggvarehus.

– Et utendørs åsted som krever kriminaltekniske undersøkelser, er alltid en utfordring med vær og vind. Jeg har vært i Haugesund på fem andre saker, sa Bakken.

I forrige uke kom det fram i retten at bonden som først fant Tengs død, ble bedt om å hente plast til åstedet, og at han tok med seg plast han hadde liggende på låven.

Bakken avviste likevel at åstedsdisiplinen på åstedet hadde vært dårlig.

– Innenfor det området som er tildekket, har åstedsdisiplinen vært rimelig god, sa teknikeren om åstedet den første dagen.

[ Gründere vil forsvare næringslivet mot hackere og spioner ]









(©NTB)