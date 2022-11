Viser ikke VM på biblioteket: – Handler om verdier

Mandag morgen publiserte Anne Torill Stensberg, bibliotek- og kulturhussjef ved Sølvberget i Stavanger, et innlegg på sin Facebook-profil.

I innlegget deler hun at Sølvberget bibliotek og kulturhus og filialene på Finnøy og Rennesøy ikke ønsker at fotball-VM skal vises på skjermene i lokalene.

– I går startet fotball-VM. Et omstridt fotball- VM. Arrangert i Qatar, der fremmedarbeidere med dårlige arbeidsvilkår har bygget stadion og infrastruktur – flere har omkommet, der UD kommer med egne advarsler angående LHBIT-personer som vi reise, der det er ting som tyder på at måten dette mesterskapet er blitt tildelt er betenkelig. Det mangler ikke på nyhetsoppslag og informasjon rundt dette, skriver Stensberg.

Hun påpeker at folk ikke kommer til biblioteket for å se på TV, men at de får spørsmål fra besøkende om kampene kan vises på skjermer i biblioteklokalene.

– Det ønsker vi ikke. Vi har tatt denne beslutningen fordi fotball VM i Qatar er bygget på et verdimessig fundament som er det motsatte av det Sølvberget jobber med hver eneste dag. Vi jobber for at verden skal bli et bedre sted å være. Vi jobber for fellesskapet, for å gi mening til fellesskapet, for mangfold og inkludering, for ytringsfrihet og menneskeverd. Gjennom hele 2022 har vi markert skeivt kulturår med arrangementer og utstillinger. Biblioteket er en arena for ytringsfrihet og skal gi rom til alle stemmer uansett hva de måtte mene. Dette er ingen boikott, men vi ønsker ikke å vise et VM i våre lokaler som strider så imot alt vi står for, skriver hun i Facebook-innlegget.

– Kan se det hjemme

– Var dette en lett beslutning å ta, eller har dere gått noen runder før avgjørelsen?

– Vi diskuterte det internt. Men min vurdering er at det er vanskeligere å vise det, enn ikke å vise det. Vi er en ganske åpen institusjon, og liker ikke å legge føringer. Men, som jeg påpekte på Facebook, hver dag jobber vi for et bedre samfunn, og VM i Qatar har vi ikke lyst å gi plass til i våre lokaler med å vise kampene. De kan folk se hjemme hos seg selv om de ønsker det. Det handler om hvilke verdier vi har som institusjon, sier Stensberg til RA.

Før helgen ble det hengt opp skilt i biblioteket, med det samme budskapet som Stensberg har delt på Facebook.