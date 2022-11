Snøproduksjonen i Sirdal er i gang

− De lave temperaturene har latt vente på seg, men nå ser det endelig til å snu. Vinden som har herjet de siste dagene har gitt seg, og gradestokken viste hele syv minusgrader i morgentimene lørdag 19. november, melder Merete Liland, serviceleder i Sirdal Skisenter i en pressemelding.

Natt til denne lørdagen kunne dermed driftsavdelingen, med Roy Kleiberg i spissen, starte opp årets snøproduksjon i Sirdal. Både lanser og viftekanoner er satt i gang på døgndrift i Hulderheimen, Tjørhomfjellet og Ålsheia.

Webkameraet fra Sirdal Skisenter viser at snøkanonene er i gang. (skjermdump)

− Endelig åpningsdato vil være avhengig av at naturelementene er på vår side. Vi er selvsagt optimistiske og håper vi at forholdene ligger til rette for lave temperaturer og best mulige produksjonsforhold i tiden framover, mot en forhåpentligvis tidlig åpning, sier Liland.

I Sauda skisenter er de klare til å lage kunstsnø, men har ikke begynt ennå.

− Det er meldt mildvær til uka, så vi avventer litt og ser om vi kommer i gang i neste kuldeperiode. Vi håper å åpne skitrekket før jul, og vi gleder oss stort til årets sesong, sier daglig leder Lars Reidar Fosstveit til Rogalands Avis.

Daglig leder håper på slike forhold i Sauda Skisenter denne vinteren. De har ikke startet kunstsnø-produksjonen ennå. (Sauda Skisenter)

