80.000 bruker ikke refleks i Rogaland

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige, sier 18 prosent i Rogaland at de ikke bruker refleks. Undersøkelsen er gjennomført på landsbasis, og rundt 200 personer over 18 år fra Rogaland har svart.

– Det betyr at 80.000 ikke bruker refleks i Rogaland, tilsvarende én av seks, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, til RA.

Landsgjennomsnittet for å ikke bruke refleks er også én av seks.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige (Gjensidige)

Ingrid Lea Mæland er regionleder i Trygg Trafikk Rogaland. Hun gjør det klart at alle, uansett trafikantrolle, har et ansvar for å være synlige i trafikken.

– En stor andel av fotgjengerulykker skjer som følge av at en bilfører ikke har sett fotgjengeren, og fotgjenger har ikke sett bilen, sier Mæland.

– I mørket er fotgjengere vanskeligere å oppdage for andre trafikanter, samtidig som de er langt dårligere beskyttet mot skader ved ulykker, enn personer i bil, legger hun til.

Mæland forteller at risikoen for å bli drept eller skadd er høyere om natten enn om dagen.

– Refleks gjør deg synlig på lengre avstand og gir bilfører bedre og mer tid til å reagere.

Hun viser til at uten refleks er du først synlig på 25–30 meters hold. Bruker du refleks er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere hvis den kjører i 50 km/t.

[ Slik går bilsalget: − Uaktuelt med bensin eller diesel ]

Falsk trygghet

Et annet viktig poeng regionlederen i Trygg Trafikk ønsker å få fram er at gatelys gir falsk trygghet.

– De fleste fotgjengerulykker skjer i byene og når folk krysser gata. «Lys-søl» fra andre biler, skilt og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten/blender føreren og gjør det vanskeligere å se fotgjengere uten refleks. Det er viktig å huske på at du trenger refleks selv om du beveger deg på områder med gatebelysning, sier Mæland.

3 av 10 bilførere har opplevd ulykker eller farlige situasjoner i trafikken når det har vært mørkt ute. I 75 prosent av tilfellene var det på grunn av manglende refleksbruk hos fotgjenger/syklist. Det viser en undersøkelse fra 2020.

– Bruk refleks som beveger seg når du går, da synes du best på lang avstand. Slapwrap/refleksbånd og armer og bein eller hengende refleks i knehøyde er smart å bruke. Bruk gjerne refleks fra hoftene og ned når du går i tettbygde strøk. Her kjører bilene med nærlys og da skrår lysene nedover og treffer best reflekser i ankel-/knehøyde. På landeveien hvor bilene kjører med fjernlys kan du godt flytte refleksene høyere opp på kroppen, råder hun.

Ingrid Lea Mæland, regionleder i Trygg Trafikk Rogaland (Kathinka Skott Hansen)

Krevende kjøreforhold

Mæland understreker at høst og vinter betyr at det er tidlig mørkt både morgen og kveld. I tillegg kan det være ekstra krevende kjøreforhold, med regn og våt veibane som nærmest sluker og strør alt lys.

– Milde vintre skaper ekstra vanskelige forhold. Lite snø i store deler av landet gjør vinteren ekstra mørk og fotgjengere med mørke vinterklær går i ett med omgivelsene. I kombinasjon med nedbør får vi en farlig kombinasjon med våte, glatte og mørke veibaner. Refleks er en billig investering i egen sikkerhet. Det er enkelt å ta i bruk og har stor effekt.

Hun minner om at refleks ikke går ut på dato, men refleksvester bør byttes ut etter 20–30 vask, da refleks slites i vask og da virker den dårligere.

Andelen voksne som bruker refleks har økt de siste årene, men er fortsatt for lav, mener Trygg Trafikk. I 2021 var det 46 prosent som brukte refleks på landsbasis. Det er en positiv utvikling, men fortsatt er det færre halvparten som bruker refleks

– Mørketiden er lang i Norge, men med refleks blir den litt lysere og du blir mer synlig i mørket, avslutter Mæland.

---

5 tips for en synlig mørketid

1. Fest refleks på alle jakker og bager

2. Legg refleksbånd i skoene

3. Bruk refleks som beveger seg når du går, da synes du best

4. Bruk minst to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter

5. Heng refleksen i knehøyde eller bruk slapwrap på bein

Kilde: Trygg Trafikk

---

[ Gikk på rente-smell: Betalte 10.000,- for mye! ]

[ Solbjørg Granli (60) er et skikkelig spare-forbilde ]