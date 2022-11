Politimenn forteller om streng disiplin på Tengs-åstedet

– Jeg begynner å tenke sporsikring med en gang vi kommer dit, sier Lars Grindheim under sitt vitnemål under rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett torsdag.

I 1995 var han lensmannsbetjent ved Avaldsnes lensmannskontor. Han var sammen med sin makker den første polititjenestepersonen som rykket ut til beiteområdet der en bonde hadde funnet Birgitte Tengs drept på morgenen 6. mai.

Under rettssaken mot 52-åringen som er tiltalt for drapet, har politiets arbeid på åstedet fått oppmerksomhet. Det har blant annet blitt pekt på at politifolk gikk rundt på åstedet uten overtrekksdresser, og at de tok steiner fra området for å holde på plass plast som ble lagt over blodspor.

– Et syn man aldri glemmer

Grindheim sier at han først gikk inn på beiteområdet og så at det lå en død person der bonden hadde sagt at det lå noen.

– Det jeg så, er et syn man aldri glemmer, sier han.

Han lagde deretter en ny inngang gjennom gjerdet inn til stedet der Tengs lå, fordi det var blodspor på grinda som Tengs trolig hadde blitt dratt gjennom. Deretter ba politimannen, som for første gang var på et drapsåsted, bonden om å hente plast for å beskytte spor fra å bli ødelagt av været.

– Hvor han hadde plasten fra, husker jeg ikke, men vi brukte det til å dekke noen blodspor på veien, og jeg husker også at jeg dekket til Birgitte, sier Grindheim.

Senere samme dag ble det lagt nykjøpt plast over åstedet.

Politimannen Hans Sørheim, som kom til åstedet i 14.30-tiden 6. mai 1995, sa i sitt vitnemål at kriminalteknikeren på stedet også var tydelig på at de ikke måtte forurense åstedet.

– Han var knallhard på det, sier Sørheim.

– «Gud, det er et menneske som ligger her!»

Den 66 år gamle bonden som fant Tengs, vitnet før Grindheim. Han forklarte at han reagerte på blodspor i veien og en åpen grind da han kom kjørende på Gamle Sundsveg. Han stoppet og fulgte blodsporene.

– Da så jeg leggene og tenkte «Gud, det er et menneske som ligger her!», sier bonden.

Han ringte til politiet klokken 9.45, og da de kom, fulgte bonden Grindheim og hans kollega til åstedet. Der ble han spurt om han ville se den avdøde som lå der.

– Da jeg kikket, ville jeg ikke tro at det var Birgitte som lå der. Jeg ble kvalm og holdt på å kaste opp, sier mannen.

Han fortalte at han hjalp til med å hente plast som polititjenestemennene brukte til å dekke til området.

– Det var så viktig med denne plasten for å sikre blod og hår og jeg vet ikke hva, så jeg gjorde det, sier mannen.

Bonden bor ikke langt unna der Birgitte Tengs vokste opp, og han sier at han hadde kjent henne siden hun var liten.

Kritiserer politiet

Under vitnemålet torsdag rettet bonden krass kritikk mot den innledende etterforskningen av drapet.

Da han fikk vite at politifolk hadde vært der ved 4-tiden om natten og sett blodsporet i veien, reagerte han på at de konkluderte med at det dreide seg om tjuvslakt av sau, fordi han aldri hadde opplevd tjuvslakting i området. De to politimennene som var der den natta, fortalte i retten onsdag at det var såpass mørkt at de ikke kunne se at det lå en død person like ved.

Bonden sier i retten at det i 4-tiden på morgenen på den tiden av året skal være såpass lyst at det ville være mulig å se mer enn det de to politimennene sier at de gjorde.

Han er også sterkt kritisk til politiets arbeid både på åstedet, og i etterkant, og sier at han sa til Grindheim at plasten han kom med, var tatt fra låven, og at han ikke kunne være sikker på at den var ren.

– Når det var oppholdsvær, kan jeg ikke forstå hvorfor de skulle dekke til med plast som man ikke sikker på var 100 prosent ren, sier bonden.

Han har tidligere også sagt i avhør at han i ettertid reagerte på hvordan han selv og politiet tråkket rundt på åstedet, og mener de kan ha ødelagt flere spor.

(©NTB)

