Olje- og gassnæringen oppjusterer målet for milliardinvesteringer

Det er likevel fortsatt en nedgang fra i år, da næringen anslår investeringer for 175,3 milliarder kroner. Investeringsanslaget for i år er 3,8 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021.

Samtidig ser fallene i investeringer ut til å bli mindre i 2023 enn det som var ventet. Derfor antar Statistisk sentralbyrå at anslaget for investeringer i 2023 vil øke betydelig i neste telling i februar.

– Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene på svært mange nye utbyggingsprosjekter i desember i år. Tallene for disse prosjektene kommer først med i tellingen når PUD er levert, opplyser SSB.

Tror på høyt tall for 2024 også

Ett av de største prosjektene, Wisting, ble nylig besluttet utsatt til 2026. Likevel regner SSB altså med at investeringsanslagene vil stige ytterligere i årene framover.

– Med alle disse utbyggingene inkludert så tidlig i anslagssyklusen er det grunn til å vente et relativt høyt førstegangsanslag for 2024, skriver SSB.

Anslaget for investeringer til feltutbygging neste år er nå oppgitt til 50,2 milliarder kroner, 12 prosent mer enn i forrige rapport.

– Det høyere anslaget har hovedsakelig sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på flere utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt. Dette er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt, opplyser SSB.

For felt i drift er investeringsanslagene for neste år nå på 69,2 milliarder kroner, en økning på 12 prosent fra forrige kvartal.

[ Føler seg overkjørt av Lnett: – Tomten min er ødelagt ]

Mindre til nye funn

For leting og konseptstudier er det derimot større nedgang. Der venter næringen et fall på 19 prosent fra tilsvarende anslag for 2022. For konseptstudier alene er fallet på hele 96 prosent. Det omhandler aktivitet knyttet til planlegging av utbygging av olje- og gassfunn.

– Det kraftige fallet som indikeres for neste år, har sammenheng med at aktiviteten i konseptstudier er rekordhøy i år, siden det er så mange nye utbyggingsprosjekter som det skal planlegges for. Etter at disse utbyggingene snart kommer i gang, vil det være svært få nye utbygginger å planlegge for på kort sikt, derfor vil det være svært lite aktivitet innen konseptstudier til neste år, skriver SSB.

[ Derfor klipper de deg gratis: – Vi stiller ikke spørsmål ]