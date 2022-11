Fire ukers varetekt for den tredje siktede i drapssaken i Stavanger

Sør-Rogaland tingrett ga også politiet medhold i restriksjonene de ba om – brev-, besøks- og medieforbud i hele perioden og de to første ukene i full isolasjon.

– De fikk fire uker og fulle restriksjoner. De fikk alt de ba om. Siktede er uenig i det og anker. Nå skal vi begrunne den anken hans som skal behandles i lagmannsretten, sier hans forsvarer, advokat Svein Kjetil Svendsen, til NTB etter torsdagens fengslingsmøte som gikk for lukkede dører i tinghuset i Sandnes.

Unntatt offentlighet

I tillegg begjærte påtalemyndigheten ved politiadvokat Marita Hagen i Sørvest politidistrikt at kjennelsen skulle unntas offentlighet.

– Det fikk de ikke medhold i, og den saken har de anket, sier Svendsen.

Også pressen anket spørsmålet om det skal være innsyn eller ikke. Retten ga alle tre parter frist til fredag med å levere anken.

Advokaten har håp om at lagmannsretten dermed kanskje kan få den behandlet før helgen.

Har avgitt forklaring

Svendsen kan ikke si annet om hva mannen har sagt til politiet, bortsett fra at han forklarte seg for politiet onsdag i et avhør som ble avsluttet i 23-tiden.

Mannen bor sør for Stavanger, men ble pågrepet i Oslo tirsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

Han er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann ble funnet død i en leilighet på Vestre Platå i Stavanger lørdag 12. november. Politiet rykket ut til leiligheten i 18.30-tiden etter melding om en alvorlig voldshendelse.

Tre siktet og fengslet

Fra før av er en mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene siktet for drap eller medvirkning til drap. Begge er varetektsfengslet i fire uker.

Avdøde er obdusert, og politiet har en formening om dødsårsaken, men har ikke villet gå nærmere inn på den. Den pågrepne kvinnen har forklart at hun hørte skudd.

Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner.

