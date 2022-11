Lokale gründere har USA-suksess med strikke-app

Anne Emilie Fosse fra Klepp har strikket siden hun var liten. Høsten 2020 satt hun i sofaen og strikket, og skulle finne fram en oppskrift på telefonen. Oppgitt over at hun ikke klarte finne det hun lette etter, og savnet etter en måte å systematisere oppskrifter og samle alt på en plass, gjorde at ideen om en strikke-app ble til.

Fosse fortalte om strikke-appen til mannen sin, Kjartan Fosse, som er forretningsutvikler. Han synes det var en god idé, og de begynte å sjekke med venner og kollegaer om dette var noe de også savnet. Samtlige i målgruppen ga god respons.

– Da bestemte vi oss for å kjøre på. Vi fikk med oss et godt team, som har utviklet og startet bedrifter tidligere, og som har den tekniske erfaringen som trengtes for å lage denne tjenesten, sier Anne Emilie Fosse.

Sammen med ektemannen og to andre gründere, gjorde de Annes idé om til appen Knit & Note.

– Hovedmålet med Knit & Note er å gjøre hverdagen enklere for alle som skaper – både de som strikker, men også de som hekler. Etter hvert utvider vi kanskje til sying også, sier Fosse.

Over 50.000 brukere

Nå er det godt over 50.000 som bruker appen. Rundt halvparten er fra Canada og USA.

– I Norge er det et veldig bra marked, jeg hadde et stort nettverk innen strikking fra tidligere, som gjorde det lett å begynne her, sier Fosse.

Men hun ville ut i verden med appen, ettersom det er relativt enkelt å skalere opp en digital tjeneste.

– Vi ble kontaktet av ei fra Canada som ville jobbe for oss. Hun hjalp oss med å tilpasse appen til det amerikanske markedet, med riktig språk og riktig målesystem, slik at appen ble tilrettelagt for disse brukerne. Etter hvert flyttet hun til New York, og jobber derfra nå. Så takket være henne, litt annonser og slik, har vi fått en god start i USA og Canada.

– Hvordan er det å jobbe med en hobby du har hatt så lenge?

– Jeg sa faktisk opp jobben på legevakten på mandag. Det er litt uvirkelig at det går an å skape sin egen arbeidsplass, og jobbe med noe man virkelig brenner for. Strikking er min store lidenskap, og har vært det lenge. Jeg strikker med en gang jeg får anledning. Det føles ikke som jobb, når det er noe man virkelig brenner for. Det er bare kjekt, sier Fosse.

Anne Emilie Fosse liker godt å strikke klær til barna sine også. (Tonette N. Haaland)

Veien videre

Fosse forteller at de har delt forretningsmodellen inn i tre deler.

– Den første delen er å gi verdi for brukeren. Du kan samle oppskriftene dine, og du oppnår anerkjennelser, i form av «medaljer,» for eksempel nå har du strikket så mange meter at du har gjennomført et maraton. I tillegg kan du legge inn garn, strikkepinner og så videre. Du får tilgang på hjelpevideoer som kan lære deg å strikke, vi har en blogg, og alle de tingene som kun er for deg personlig.

– Så har vi nettopp lansert del 2, som vi kaller «fellesskapet.» Der du kan dele prosjektene dine med andre, og det er et nettverk med andre skapere fra hele verden.

– Del 3, som vi har begynt på nå, er det siste leddet. Det er en stor markedsplass, der du enkelt skal kunne kjøpe garn og oppskrifter, inne på den samme plattform du allerede er når du strikker, hekler og holder på. Når du er i modus skal du kunne kjøpe direkte, hvis du ser noe du blir inspirert av. Når brukeren allerede har inne sine prosjekter, blir veien veldig kort også til å la brukerne selge sine egne plagg som de for eksempel ikke bruker lenger. Det er økende interesse for etisk- og bærekraftig mote generelt, så ved å la brukerne selv legge ut sine plagg blir det også en hub for alle som ønske å kjøpe håndlagde og unike kvalitetsplagg. Etter å ha lansert fellesskapet nylig er det markedsplassen det er fullt fokus på framover, forklarer Fosse.

I tillegg er ambisjonen videre å ansette flere, skalere opp og lansere appen på flere språk – svensk, dansk og tysk står øverst på listen.

I dag er de 12 personer som jobber med appen. De fire gründerne er lokale, også har de ansatte i USA, Sverige, Romania og India.

[ Ny klimaplan for Rogaland: – Viktig at vi gjør vår del ]

Slow fashion

Anne Emilie Fosse påpeker at effekten av «fast fashion» har fått mye oppmerksomhet i det siste, hvor man virkelig har fått øynene opp for hvor skadelig det er for miljøet med masseproduksjon av klær, og bruk og kast-samfunnet.

– Dette er en motpol til dette. Vi driver med «slow fashion.» Vi har lyst til å tilrettelegge og gjøre det enklere å lage sine egne klær. Det er positivt for helsemessige årsaker, som stressreduksjon, men det er også bedre for miljøet om folk lager klær selv, som kanskje kan vare i generasjoner.

Anne Emilie Fosse strikker så fort anledningen byr seg. (Tonette N. Haaland)

[ 11 nye selskaper ser dagens lys i Stavanger ]

Samarbeid

ITSA Growth, er et program for nyoppstartede selskaper i regionen, som blant annet Stavanger kommune støtter.

Knit & Note er ett av elleve selskaper som nå deltar i programmet, som skal gi selskaper i tidlig vekstfase de rette verktøyene, nettverket og kunnskapen til å kunne vokse og skalere seg mot større markeder.

ITSA-programmene er en del av Validés arbeid mot oppstartsselskaper, og ble startet i 2016.

– Vi har vært en del av Validés inkubator over lengre tid, så ble vi spurt om vi ville være med på ITSA Growth i år, og så langt er det utrolig bra. Det er mye foredrag, inspirasjon, og vi lærer utrolig mye av å være der. I tillegg får vi øvd oss på å «pitche» for investorer, som vi kommer til å trenge snart igjen, hvis vi skal vokse videre, sier Fosse.

Hun synes også det er nyttig å få et stort nettverk med andre som har en lidenskap for helt andre ting, men som skaper noe selv,

– Det er en god investering vil jeg si.