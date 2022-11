Ny klimaplan for Rogaland: – Viktig at vi gjør vår del

Rogaland fylkeskommune jobber med en regionalplan for klimaomstilling i Rogaland. Formålet med planarbeidet er å avklare ambisjoner og mål for klimaomstilling i Rogaland.

Noen av målene med planen er å:

Innhente og spre kunnskap om klimautfordringene, og skape arenaer for dialog om løsninger for Rogalandssamfunnet.

Være et samlende og støttende verktøy i klimaomstillingsarbeidet.

Synliggjøre hvilke særskilte utfordringer Rogaland står overfor i arbeidet med å klimaomstille samfunnet.

Fastsette felles og omforente klimamål for hele fylket, og vise hva som må til for å lykkes med omstillingen.

Målet er at regionplanen vedtas innen utgangen av 2024.

– Rogaland er ett av fylkene i landet med høyest utslipp. Derfor er det viktig at vi får laget en plan med klimatiltak som er relevante og som er effektive for vårt fylke, sier Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre og medlem i Klimarådet i fylkeskommunen.

Han påpeker at Venstre også er opptatt av at man må tilrettelegge for flere grønne arbeidsplasser.

– Næringspolitikken må gi klimakutt, og klimapolitikken må gi muligheter for næringsutvikling, sier Lunde.

Høye utslipp

– Kan dere allerede peke på konkrete utfordringer og tiltak i Rogaland, eller er dette en del av målet på sikt?

– Det er nå satt i gang et utredningsarbeid for å se på akkurat dette. Det vil vise hvilke tiltak som er meste aktuelle i vårt fylke. Men vi vet allerede at vi har mye klimautslipp fra petroleumssektoren og industri i vårt fylke, sier Lunde.

Han mener at man må tilrettelegge for mer ny teknologi i årene framover og få til et godt samarbeid med næringslivet.

I sakspapirene påpekes det at Rogaland har høye klimagassutslipp, både totalt og per innbygger. De tre største kildene til direkte utslipp er industri, transport og jordbruk.

– Mange aktører må gjennomføre mange ulike tiltak for å redusere direkte klimagassutslipp på veien mot lavutslippssamfunnet. Regionalplan for klimaomstilling skal tydeliggjøre hvilke ambisjoner vi sammen skal ha for å kutte utslipp, hva som trengs for at vi skal nå målene og hvordan vi kan jobbe sammen for å få det til, står det i planen.

– Hvorfor er det viktig å se et globalt problem – klimaomstilling og utfordringer, i en lokal og regional sammenheng?

– Rogaland er en del av verden. Det er viktig at vi også gjør vår del for å få ned utslippene. I tillegg vil det være bra for vår region at vi har grønne arbeidsplasser og lave utslipp i konkurranse med andre regioner, sier Lunde.

Utredninger

I planarbeidet pekes det på flere utredninger fylkeskommunen ønsker å gjennomføre:

Utredning om håndtering av klimarisiko og klimagassutslipp i fylket.

Utredning om smart energibruk og energiomlegging.

Utredning om karbonrike arealer i Rogaland.

En overordnet konsekvensutredning.

Målgruppene for regionalplanen er kommunene, næringslivet, statlige forvaltningsorganer, interesseorganisasjoner, kunnskapsinstitusjoner, frivilligheten og innbyggerne.

---

Fakta om Regionalplanen

En regionalplan utarbeides når det er behov for å samordne aktører og virkemidler, og dekker temaer hvor det åpenbart er en fordel med bred og god dialog og samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket.

Hovedtemaene i regionalplanen er: Klimarisiko og utslipp av klimagasser. Gjennom planarbeidet søker man å finne svar på hvordan Rogaland skal klare overgangen til et lavutslippssamfunn, og hva dette vil kunne innebære av utfordringer og muligheter for den enkelte samfunnsaktør.

Disse seks deltemaene er foreslått inkludert i planarbeidet: Redusere direkte utslipp, smart energibruk og energiomlegging, sirkulær ressursbruk, bærekraftig bruk av natur og arealer, trygt og klimatilpasset samfunn, og framtidsrettet og rettferdig omstilling.

---