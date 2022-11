Kvinne siktet for drap i Stavanger varetektsfengsles i fire uker

Kvinnen er også underlagt brev- og besøksforbud og medieforbud, og ilegges isolasjon i én uke, heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett.

Bakgrunnen er at det ble funnet en død mann i en leilighet utenfor Stavanger sentrum lørdag kveld. Kvinnen i 50-årene er sammen med en mann i 30-årene siktet for drap eller medvirkning til drap. Mannen er også ilagt brev-, besøks- og medieforbud og isolert i to uker. Det er dessuten en tredje person som er mistenkt, men ikke har vært i kontakt med politiet foreløpig.

Den varetektsfengslede mannen i 30-årene gjorde under fengslingsmøtet rede for foranledningen, og knyttet seg selv og drapsofferet til stedet. Kvinnen har dessuten beskrevet hendelsesforløpet. De siktede ble avhørt mandag, men begge avhørene ble avbrutt på grunn av deres helsesituasjon.

