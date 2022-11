3-sjøersløpet: Få med deg resultatene

3-sjøersløpet – som startet i 2006, er et halvmaraton som stort sett går på grus rundt tre forskjellige innsjøer: Mosvatnet, Stokkavatnet og Hålandsvatnet.

Her kan du følge med på resultatene.

3-sjøersløpet 2022 (Mari Wigdel)

Ifølge arrangøren er løpet Norges vakreste halvmaraton.

Løpet har også mange fartsholderne. Mellom tidene 1:20 og 2:30 er det en fartsholder hvert 5. minutt. Dette gjør at deltakerne får hjelp til å nå sitt tidsmål, skriver arrangøren i en pressemelding.

På grunn av at datoen ligger sent på året, premiepengene og det å være et av landets største halvmaraton, deltar mange av Norges beste langdistanseløpere.

Løyperekordene holdes av Ørjan Grønnevig (1:05:02) og Pernilla Epland (1:14:35).

Sterke løpere som hittil er påmeldt er:

Frew Zenebe Brkineh, Senay Fissehatsion, Awet Kibrab, Andreas Penne Nygård

Pernilla Epland, Kristine Lande Dommersnes, Adele Norheim Henriksen, Kristin Vabø.

Senay Fissehatsion har vunnet fire av fem av de siste arrangerte løpene.

