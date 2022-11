Åtte pasienter har søkt erstatning etter kreftstudie – NPE tror det blir flere

– Fire av disse har fått medhold. De vi har sett så langt, har fått dårligere prognoser fordi de ble innlemmet i denne studien, og fått tap av livskvalitet på grunn av det, sier fungerende kommunikasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i NPE til Bergensavisen.

Torsdag ble det offentliggjort en rapport om en såkalt «ventestudie» for behandling av endetarmskreft. Rapporten viste at urovekkende mange pasienter i Bergen fikk tilbakefall og kreftspredning som følge av studien.

Til sammen var det åtte universitetssykehus i hele landet som deltok i studien «Norwait», som ble stoppet i november 2020. Det var Helse Stavanger som koordinerte studien.

Det har ført til krass kritikk fra Statens helsetilsyn. Totalt 95 pasienter fra hele landet deltok. I Bergen var imidlertid 31 pasienter inkludert, som var langt flere enn ved andre sykehus.

Pasienter skulle velges etter strenge kriterier og følges opp for å undersøke om det var mulig å unngå belastende operasjoner etter strålebehandling.

NPE ønsker ikke å kommentere sakenes størrelse av hensyn til personvernet, men det er hittil ingen som har fått avslag på sin søknad.

– Skulle det bli avslag for noen, betyr ikke det at det de har blitt utsatt for, ikke er kritikkverdig, men det handler i så fall om at det å delta i studien ikke har gitt noen negative konsekvenser for dem, sier Stæhr til avisen.

