– Ingen tvil om at folk bruker mindre strøm

– Det er lite forskjell mellom kommuner i vårt område når vi ser på forbruk per husholdningskunde. Vi har også delt kundene i tre grupper avhengig av hvor stort årsforbruk de har, men analysene viser ikke noe entydig mønster om at noen kommuner skiller seg fra andre, sier kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lnett til Rogalands Avis.

Lnett, som er det heleide nettselskapet til Lyse, dekker ni kommuner på Nord-Jæren, altså Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Time, Hjelmeland, Gjesdal og Kvitsøy. RA har spurt dem om de kan se på forbrukstallene sine og si noe om innbyggerne i disse kommunene bruker mer eller mindre strøm nå sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det vil alltid være feilkilder i denne type statistikk, men det er ingen tvil om at kunder nå bruker mindre strøm enn tidligere, understreker Ween.

Dette gjenspeiles også i svarene Rogalands Avis fikk da vi spurte folk på gata hvordan de tenker rundt pengebruk når alt blir dyrere:

– Vi har blitt mer forsiktige med strømbruk, blant annet ved at vi vasker klær sjeldnere, ikke bruker tørketrommel og skrur av lys i tomme rom, sa Regina Siza (42) til RA. Også Terje Eide (54) nevner strømforbruk som noe han og familien tenker ekstra mye på, og som de gjør aktive grep for å kutte ned på.

Regina Siza og Terje Eide fra Stavanger tenker på strømsparing. (Eilin Lindvoll)

Forbrukskutt i flere kommuner

Lnett har tatt ut kundegruppen med årlig strømforbruk på mellom 10.000 og 20.000 kilowattimer (kwh), noe de sier tilsvarer et rekkehus eller en mindre bolig. Tar vi utgangspunkt i denne kundegruppen, har kunder i Randaberg et høyere snittforbruk enn de i Gjesdal, men det er motsatt for kunder med årsforbruk under 10.000 kwh.

Her kan du se hvor mye kommunene Lnett dekker har redusert strømforbruket sammenlignet med i fjor. (Lnett/Lyse)

Som du ser i søylediagrammet over, har Lnetts kunder med forbruk mellom 10.000 og 20.000 kwh på Kvitsøy redusert forbruket sitt med 14,6 prosent i perioden januar til september 2022 sammenlignet med samme periode i fjor.

– I gruppen med årsforbruk mellom 10.000 og 20.000 kwh, skiller det om lag 500 kwh årlig i kommunen med høyest forbruk per kunde sammenlignet med kommunen med lavest forbruk per kunde, noe som tilsvarer at en ovn på 1000 watt som står på i 21 døgn, sier Ween.

Haugaland Kraft ser også at strømforbruket totalt, altså både for privat- og bedriftskunder, har gått ned opp mot to prosent siden sommeren. Strømforbruket til fritidsbolig redusert mer, mye på grunn av at de ikke får statlig strømstøtte.

Tydelige forbrukstopper

– Generelt vil jeg si at folk er mer bevisst når strømprisene er høy og prøver å legge om forbruket til perioder hvor prisen er lavest, sier Gunn Margareth Lassesen, direktør for kommunikasjon og kundetjenester i Haugaland Kraft, til RA.

Lnett opplever også at det er økt interesse for strøm, og at kundene deres gjør flere tiltak for å redusere strømforbruket sitt.

– Forbruket er høyest når AS Norge våkner til liv om morgenen, det vil si mellom klokken 06:00 og 07:00. Da holder forbruket seg høyt i noen timer, før det faller noe tilbake, for så å ta seg gradvis opp fra rundt 15:00 til ny topp i 18:00-tiden, forklarer Lassesen i Haugaland Kraft.

– Oppvarming av bolig står for cirka 50 til 60 prosent av strømforbruket. Det kan derfor være mest å spare på å dele boligen inn i ulike soner og ha noe lavere temperatur noen steder, for eksempel på soverom. Senker du innetemperaturen med én grad i huset, sparer du rundt fem prosent av oppvarmingskostnadene. Installerer du varmepumpe vil dette også redusere strømforbruket, tillegger Ween i Lnett.

– Venter at forbruket flater ut

Både Haugaland Kraft og Lnett påpeker at strømforbruket her til lands er temperatursensitivt, og siden mye av forbruket går til oppvarming, vil det naturlig nok ta seg opp når det blir kaldere vær. Og så spiller naturligvis strømprisene inn, som den siste tiden har falt en del.

Denne grafen viser gjennomsnittlig pris per kilowattime i Sørvest-Norge, og som du ser, er prisen nå inne i en dalende periode. (Lyse)

– I prognoser for Sør-Rogaland antas det at veksten i alminnelig forbruk flater ut, og på lang sikt avtar noe, som følge av energieffektiviseringstiltak. Det er imidlertid litt usikkert hvordan effektforbruket, altså samtidig forbruk, blir påvirket av effektiviseringstiltak, avslutter Ween.

