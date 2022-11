Norges Bank: Risikoen for tilbakeslag i norsk økonomi har økt det siste året

– Gjennom det siste året har risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi økt, og utsiktene for finansiell stabilitet er svekket, sier visesentralbanksjef Pål Longva i en pressemelding.

Norges Bank skriver at det er høy aktivitet i norsk økonomi, og at arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Samtidig påpeker de at mange husholdninger er sårbare på grunn av mye gjeld.

Den siste tiden har de sett tegn til nedkjøling i deler av økonomien, blant annet i boligmarkedet hvor prisene har falt.

Nær historisk høy gjeld

Sentralbanken påpeker at gjeldsbelastningen er nær et historisk høyt nivå, og høy sammenlignet med andre land.

«Høyere renter og levekostnader gir strammere økonomi for mange, men våre analyser viser at de aller fleste husholdninger er i stand til å betjene gjelden», skriver de i rapporten.

Ved boligprisfall, økte renter eller boligprisfall blir imidlertid husholdningene vurdert som sårbare.

Norges Bank påpeker også at hvis mange husholdninger reduserer forbruket kraftig, svekkes norske selskapers mulighet til inntjening. Dermed kan bankene tape mye penger, fordi foretak ikke klarer å betjene lånene sine.

Dessuten skriver de at kraftig boligprisfall kan føre til at husholdninger ikke klarer å betjene boliglånene sine, fordi gjelden blir høy i forhold til boligprisen.

Dette mener de kan true den finansielle stabiliteten.

Godt rustet

Etter Norges Banks vurdering, tåler bankene et betydelig økonomisk tilbakeslag uten å måtte stramme inn på utlån og dermed forsterke nedgangen.

– Vi vurderer det finansielle systemet som godt rustet til å møte risikoene vi står overfor. Samtidig er det særlig viktig at det finansielle systemet bevarer motstandskraften, sier Longva.

Dette mener sentralbanken er avgjørende for den finansielle stabiliteten.

Frykter cyberangrep

Norges Bank mener cyberangrep er en av truslene mot den finansielle stabiliteten.

De skriver at den finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv, men at trusselbildet er skjerpet og mer uoversiktlig enn før. Dette mener de krever kartlegging, regulering og samarbeid mellom ulike myndigheter og aktører i det finansielle.

