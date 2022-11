Gikk i fakkeltog for å minnes Krystallnatten

Mange trosset novemberregnet for å markere Krystallnatten i Byparken i Stavanger sentrum onsdag kveld.

– Vi er her i dag for å minnes Krystallnatten. De grufulle hendelsene som skjedde 9. november 1938, da nazister angrep jødene og drepte, fornedret og mishandlet dem. De knuste, brant, plyndret forretninger, barnehjem, gravstøtter. Tusenvis av glasskår ble liggende i gatene – derav navnet Krystallnatten, sa appellant Toril Øvregaard Kvæven i Antirasistisk Front.

Systematisk forfølgelse

Krystallnatten regnes som starten på en systematisk forfølgelse av jødene og førte til Holocaust.

– En mishandling og utryddelse av mennesker som vitner om en vanvittig ondskap og forakt, total mangel på medmenneskelighet. I tillegg var det mishandling av og drap på homofile, sosialister, funksjonshemmede og andre. De aller fleste av de 22 jødene som ble tatt fra Rogaland, var fra Stavanger. Kun to menn dem overlevde, fortsatte Øvregaard Kvæven.

Antirasistisk Front er organisasjonen bak markeringen onsdag kveld. Over tretti andre organisasjoner har tilsluttet seg markeringen. Blant dem er LO Stavanger og omegn, Fagforbundet Rogaland, Pensjonistpartiet Sandnes, Grønn Ungdom Rogaland, Stavanger Rød Ungdom, Stavanger SU og Palestinakomiteen Stavanger.

Med fakler gikk noen av de oppmøtte i tog rundt Breiavatnet.

Forbud mot rasistisk organisering

Leder av Antirasistisk Front Stavanger, Nina Narestad, forteller at hovedfanen for årets markering er forbud mot rasistisk organisering.

– Vi markerer startskuddet for Holocaust og retter oppmerksomheten mot jødene i Norge. Nazister marsjerer i Norge i dag. Sist i oktober i Oslo, og før det i Kristiansand i 2017. Vi bruker denne dagen til å rette oppmerksomheten mot rasisme i Norge i dag. Vi vil sørge for at slike holdninger ikke vokser fram. Hovedfanen vår er forbud mot rasistisk organisering, sier Nina Narvestad, leder i Antirasistisk Front, til RA.

– Vi må gjøre alt vi kan få å slå ned på rasistisk organisering. Politikerne burde nekte grupper som SIAN å ha markeringer i Stavanger. Ved sist markering var det fullt politioppbud. Da brukes våre skattepenger for at de skal drive hetsen sin mot folk. Noen av dem som blir hetset, betaler for det, sier hun.

Antirasistisk Front leder Nina Narvestad (Mari Wigdel)

