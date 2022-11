Julehandelen 2022: – Jeg vil handle i byen

Mellom husene i sentrum henger det grangirlander og butikkvinduene er fulle av julelys, og selvfølgelig juletilbud. Folk haster forbi denne november-formiddagen, fra butikk til butikk med bæreposer i begge hendene. Det er ikke utenkelig at dette er rogalendinger som allerede er godt i gang med årets julehandel.

– Jeg vil jo prøve å handle julegavene lokalt, helst her i byen. Men noe kommer jeg nok til å handle på nett, for det er veldig enkelt og greit å klikke gavene rett hjem, sier Hilde-Gunn Thorsen (50) da Rogalands Avis stopper henne i Østervåg.

– I år vil jeg prøve å starte handelen tidligere, for å unngå stress. Jeg kommer nok til å benytte meg av noen black friday-tilbud også, både som gaver og til meg selv. Alt i alt kommer jeg til å kjøpe for omtrent like mye penger i år som i fjor, fortsetter hun.

Hvordan er gavehandel-strategien til Thorsen sammenlignet med næringslivets forventninger? Slett ikke langt unna!

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland kommenterer på årets juleprognose. (Kathinka Skott Hansen)

– Handle lokalt

Årets juleprognose fra NHO Service og Handel viser at rogalendingene vil bruke litt mindre penger på julehandelen i år. Hver innbygger i fylket ligger an til å bruke 11.469 kroner i desember, det vil si noe under landsgjennomsnittet på 12.047 kroner. Etter to pandemiår der julehandelen har hatt sterk vekst, forventes det altså en nedgang i årets julehandel i Rogaland på 2,9 prosent mot fjoråret.

Men det er ikke bare de sterke årene under pandemien som gir et julehandel-dump i år: Vi har nemlig fått redusert kjøpekraft grunnet renteøkninger, høyere strømkostnader og økte priser generelt.

– Selv om julehandelen går ned i Rogaland, skal likevel hver rogalending bruke over 11.000 kroner i julehandelen. Det er mye penger, og det betyr faktisk noe hvor og hva vi kjøper. Den beste handelen gir ikke bare glede for mottaker, men sikrer også lokale arbeidsplasser. Jeg vil oppfordre alle til å bruke penger lokalt. Bruk de butikkene du ønsker skal være her i morgen. Du må ikke kjøpe brukt eller lage gavene selv for å ha god samvittighet, sier regionsdirektør Tone Grindland i NHO Rogaland til RA.

Hun legger til at netthandelen har eksplodert de siste årene, spesielt under pandemien, og at de lokale butikkene taper på at folk handler på nett.

Julebord-comeback

I år forventes det at flere enn i fjor vil gå på julebord, spise på restauranter, samt kjøpe tjenester som de ikke kunne kjøpe under fjorårets julehandel, ifølge NHOs juleprognose. Dette vil imidlertid redusere årets julehandel med 2,4 prosent målt mot fjoråret. Den sterke prisveksten vil innebære at volumnedgangen er betydelig større enn nedgangen i kroner.

– Det forventes at forbrukerne vrir kjøpene mot tjenester i større grad under årets julehandel. Kulturlivet er ennå i ferd med å reise seg etter pandemien, så kanskje du kan gi bort billetter eller gavekort til lokale kultur- eller matopplevelser. Dette kan bidra til å sikre mange lokale arbeidsplasser og tilbud i distriktet ditt, foreslår Tone Grindland.

Gode tilbud kan bli dyre

Noe annet som kommer fram i juleprognosene, er at redusert kjøpekraft kan medføre at vi i større grad velger billigere varianter av varene vi kjøper i år enn i fjor. Julehandelen starter, som du sikkert har merket, tidligere og tidligere hvert år. November nærmer seg faktisk desember i omsetning drevet av «black week» og «black friday».

– Det at vi har mindre å rutte med julen 2022, gjør nok at flere vil starte julehandelen under black week og jakte gode tilbud, understreker Tone Grindland.

Dersom du vil kaste deg på et black week- eller black friday-tilbud for å sikre årets julegaver, bør du sjekke prishistorikken til varen via Prisjakt.no eller Prisguiden.no. Det er nemlig flere forhandlere som har skrudd opp prisene på varene sine i forkant av «den svarte måneden», slik at de kan lokke med et enda «bedre» tilbud etterpå. Videre er det nok mange som kommer til å handle med kredittkort i førjulstiden, noe som for øvrig er smart om du handler på nett. Men det er bare supersmart dersom du passer på å ha nok penger på konto til å betale hele kredittregningen når den kommer, slik at de dyre rentene inne får løpe fritt.

– Mange betaler på fjorårets black friday ennå. Jeg frykter at mange kommer til å bruke kredittkort som «redning» i julen, selv om de ikke har råd til det. En god del har kontroll på hvordan de skal betale tilbake summene de bruker med kredittkortet, men mye tyder på at det ikke er tilfellet for alle. Mange er dessverre ikke klar over hvor store konsekvenser betalingsanmerkninger kan få, advarer Geir Grindland i Inkassopartner overfor RA. Og nei, han er ikke i slekt med Grindland i NHO.

– I verste fall kan du få problemer med, blant annet, å leie bolig, ta opp lån og inngå avtaler for mobil, strøm og forsikring. Betalingsanmerkninger kommer først etter at forliksråd og namsmann har vært på banen, noe som tyder på at det er svært alvorlig, fortsetter han.

---

FAKTA

Av de 12.047 kronene gjennomsnittsnordmannen vil bruke i desember går...

...5195 kroner til dagligvarer, mat- og drikkevarer

...885 kroner til norske nettbutikker

...5967 kroner til andre varer

Prognosen er utført på tallgrunnlag fra SSB, og NHO Service og Handel står ansvarlig for beregningene

---