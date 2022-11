Siktet mann etter dødsfall på Stord løslatt

– Han har forklart seg til politiet, men vi ønsker ikke nå å gå inn på hva siktede har sagt i avhør. Mistanken mot mannen er svekket, og han er derfor løslatt, men har fortsatt status som siktet, sier jourhavende jurist Tor Arvid Bruskeland i en pressemelding.

Mannen er siktet for å ha etterlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Brukseland opplyser at siktede og avdøde kjente hverandre. Han sier at fordi etterforskningen er i en innledende fase, er det for tidlig å konkludere med hva som har hendt.

– Avdøde er sendt til obduksjon. I tillegg er det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på åstedet og vitneavhør. Dette arbeidet fortsetter. Vi ber om forståelse for at vi må være tilbakeholdne med informasjon på det stadiet vi er nå, sier han.

Kvinnen ble funnet død i 6.30-tiden. Hun ble funnet av politiet etter at hun litt tidligere var blitt meldt savnet av familie.

Det var funn på stedet som ledet til pågripelsen av mannen, opplyste politiet tidligere på dagen lørdag.