Mann i 50-årene forsøkte å bite politibetjent

Ikke alle klarte oppføre seg natt til lørdag.

Klokken 01.45, i Stavanger, ble en beruset mann i 50-årene innbrakt i arresten. Han la seg opp i politiets arbeid, og forsøkte å sparke og bite politibetjentene. Han anmeldes for forholdet. Dette melder politiet på Twitter.

Rundt samme tid kom politiet over en slåsskamp i Stavanger sentrum. Politiet fikk kontroll på to involverte, og foretok undersøkelser på stedet.

– To av de involverte hevder å ha blitt slått og er påført skader i ansiktet. Politiet er i gang med etterforskning på stedet. Per nå ukjent foranledning til hendelsen og hvor mange som har vært involvert, skriver politiet på Twitter.

Litt senere melder politiet at en mann i slutten av 20-årene er pågrepet for forholdet. De fornærmede ble kjørt til legevakten for sjekk. Det ble jobbet videre med avhør av vitner på stedet.

Brukket nese

Rundt klokken 00.30 fikk politiet melding om slåssing ved et utested i Egersund sentrum. En person var skadet, med mulig brukket nese, ifølge politiet. Personen ble ivaretatt av ambulansepersonell på stedet. Flere skal ha vært involvert i hendelsen, men de mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet er i gang med undersøkelser.

Tilbake i Stavanger, rundt midnatt, ble to menn arrestert og anmeldt for ordensforstyrrelser.

Den ene var en beruset mann i 30-årene som lagte ordensproblemer på et hotell på Forus. Den andre var en beruset mann i 20-årene, som var på et utested i sentrum. Han ble forsøkt bortvist fra stedet, men nektet å etterkomme pålegget.

Stjal røyk og mat

I 3-tiden fikk politiet melding om et innbrudd i en butikk på Forsand i Sandnes. Tre mistenkte personer ble observert på stedet. Et vindu ble knust. Politiet satt i gang nødvendige undersøkelser. Det er ukjente gjerningspersoner, men politiet har sikret spor, og oppretter sak. Det skal være stjålet røyk og noen matvarer fra stedet. Butikkeier er varslet, melder politiet.