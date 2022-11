Søstrene fra Stavanger skal på klimatoppmøte i Egypt

Nå til helgen starter klimatoppmøtet COP27, i den egyptiske byen Sharm el-Sheik.

To av delegatene fra det norske sivilsamfunnet er søstrene Amalie Erfjord (26) og Thea Birgitte Erfjord (25) fra Hinna i Stavanger, som reiser på vegne av miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire.

– Vi reiser til klimaforhandlingene for å påvirke til mer ambisiøs klimapolitikk. Klimakrisen er en av de største truslene vi står overfor, men politikerne har så langt ikke klart å vise nok handlekraft. Jeg tror det er avgjørende at vi har sivilsamfunn fra hele verden til stede som kan løfte fokus på klimarettferdighet og solidaritet, og holde myndigheter ansvarlige, sier Amalie til RA.

Hun håper at klimaforhandlingene bidrar til at de som er spesielt sårbare for klimaendringer får støtten de trenger til klimatilpasning, i tillegg til støtte ved klimarelatert tap og skade.

– Så håper jeg at flere land melder inn forsterkede klimamål, og at vi ser flere initiativ for utfasing av fossil energi, sier Amalie.

– Norge må bidra

– Jeg forventer at Norge er ambisiøse og tar ansvar. Norge må også vise solidaritet med de landene som rammes hardest av klimaendringene. Derfor må Norge bidra med finansiering til tap og skade. Som en oljenasjon må vi også gå i spissen for å kutte egne klimagassutslipp og slutte med mer oljeleting, sier Thea.

Amalie og Thea er vokst opp på Hinna, hvor de i tidlig alder engasjerte seg for klima og miljø. De sitter begge i Spires sentralstyre. I sommer var de også på mellomforhandlingene før COP27 i Bonn. Her fulgte de spesielt med på forhandlingene om jordbruk og tap og skade.

– Som oppvokst i oljebyen Stavanger begynte vi tidlig å reflektere rundt fossil energi, klima og miljø. Vi dro stadig på turer til oljemuseet og kjente mange som jobbet i olja, samtidig som vi også hørte hvordan olje og fossil energi bidrar til klimakrisen. Dette bidro til klima- og miljøengasjementet vårt, forklarer Amalie.