Nesten 30.000 uføretrygdede i Rogaland

Ved utgangen av 3. kvartal 2022 var det 27 683 personer som mottok uføretrygd i Rogaland. Sammenlignet med samme kvartal i fjor, er det en økning på 159 personer eller kun 0,6 prosent.

– Årsakene til uføretrygd er sammensatt, og det varierer med de ulike aldersgruppene. For eksempel er psykiske lidelser den vanligste årsaken til uføretrygd blant de mellom 18 og 29 år, sier Haftorsen.

8,9 prosent av rogalendingene er uføre

Antallet som mottar uføretrygd i Rogaland utgjør nå 8,9 prosent av befolkningen. Snittet for landet er på 10,4 prosent. Kun fylkene Oslo og Vestland har lavere andel enn Rogaland med henholdsvis 6,2 og 8,7 prosent.

– Når vi korrigerer for befolkningsutviklingen, ser vi at andelen som mottar uføretrygd går ned sammenlignet med samme kvartal i fjor, til tross for at antallet mottakere har økt, sier Merethe P. Haftorsen.

59 prosent av mottakerne er kvinner. For de under 30 år er bildet motsatt. 56 prosent av mottakerne mellom 18 og 29 år er menn.

Færre unge uføre

1910 personer mellom 18 og 29 år mottok uføretrygd ved utgangen av 3. kvartal i Rogaland.

Det er nedgang på 17 personer fra forrige kvartal, og en nedgang på 33 personer fra samme kvartal i fjor. Antallet unge mottakere tilsvarer en andel på 2,6 prosent av befolkningen mellom 18 til 29 år, som er lavere sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal i fjor.

– Det er stor forskjell mellom kommunene, både totalt og blant de under 30 år, sier Haftorsen.

Kommunale forskjeller

Blant de mest befolkningsrike kommunene skiller Eigersund og Karmøy seg ut med en andel på henholdsvis 12,4 og 12,2 prosent av befolkningen. Haugesund har 10,9 prosent, mens Sandnes og Stavanger har 8,2 og 7,4 prosent.

Sola kommune har lavest andel i fylket med en andel på 6,6 prosent. – Forklaringen på at det er store forskjeller mellom kommunene, har sammenheng med alderssammensetning, utdanningsnivå, folkehelsetilstand og næringsstruktur, sier Haftorsen.

---

Kommuneoversikt – prosent av befolkningen (18-67 år) som mottar uføretrygd:

Lund: 14,9%

Sokndal: 13,9%

Eigersund: 12,4%

Karmøy: 12,2%

Bokn: 11,6%

Utsira: 11,5%

Haugesund: 10,9%

Sauda: 10,6%

Bjerkreim: 10,4%

Hå: 10,2%

Strand: 9,9%

Tysvær: 9,7%

Suldal: 9,4%

Klepp: 9,3%

Time: 8,9%

Vindafjord: 8,8%

Randaberg: 8,6%

Gjesdal: 8,4%

Sandnes: 8,2%

Hjelmeland: 8,1%

Kvitsøy: 8,1%

Stavanger: 7,4%

Sola: 6,6%

---