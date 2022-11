Oktober: Så mye sank boligprisene på Nord-Jæren

Boligprisene i Stavanger sank med 1,5 prosent i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner forble prisene uendret. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Stavanger har hatt en sterkere utvikling sist måned sammenlignet med Bergen (-0,1 prosent), Trondheim (-0,5 prosent) og Oslo (-1,9 prosent).

Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg inngår i Stavanger-indeksen.

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 7,8 prosent. Det er sterkere enn i Bergen (+4,9 prosent), Trondheim (+4,5 prosent) og Oslo (+2,9 prosent).

Nasjonalt sank prisene med 1,9 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 9,1 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 7,8 prosent og Drammen m/omegn med 7,3 prosent.

Det har i oktober blitt solgt 450 boliger i Stavanger. Det er 15,6 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 4235 boliger. Det er 11,7 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor

Det har i oktober blitt lagt ut 478 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 17,3 prosent færre sammenlignet med samme måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 4625 boliger til salgs. Det er 8,0 prosent færre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 26 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 29 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå 3.675.000 kroner.

Eiendomsmegler 1: Tror på bra salg framover

– Markedet er raskt og usolgte boliger er fortsatt relativt lavt. Dette gjør at vi forventer et bra salg framover, noe vi ser på volumet i oktober også. For selv om det er ned fra toppårene i 20 og 21, så er det for Rogaland og Agder høyt salg i oktober i år, sammenlignet med årene før pandemien. Spesielt er det verdt å merke seg at salget i Agder øker, sammenlignet med 2021, sier Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1.

– Norges Bank har satt opp styringsrenten etter lang tid med svært lave renter, og vi ser nå et mer normalisert marked, legger hun til.

Nordea: – Høyere renter får alvorlig effekt

Banksjef i Nordea Rogaland, Sveinung Hetland venter at flere boliger selges under prisantydning framover.

– Høyere renter og levekostnader har nå for alvor fått effekt på boligmarkedet, med større usikkerhet, færre folk på visninger, og flere boliger som selges under prisantydning. Vi venter at denne trenden vil fortsette i månedene framover, sier Hetland.

– Vi opplever likevel stor pågang på finansieringsbevis fremdeles. Mange av kundene som fornyer tidligere finansieringsbevis får noe lavere lån enn tidligere, på grunn av økte renter og husholdningskostnader ellers. Lavere lån vil være med på å dempe aktiviteten i boligmarkedet utover vinteren, fortsetter han.

Banksjefen sier mange kunder tror at strømprisene vil være langvarig høye, og at banken ser at flere ønsker å selge store og lite energieffektive boliger for å heller flytte inn i leiligheter.

– Som følge av høyere levekostnader er det svært mange som tar kontakt for å få råd om sin økonomi. Pågangen fra kundene er så stor at vi nå ansetter opptil 70 nye medarbeidere på kundeservice og rådgiving på våre kontorer rundt i landet, avslutter Hetland.

Norge: Ned 1,9 prosent

I Norge sank boligprisene med 1,9 prosent i oktober 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 4,7 prosent.

– Det var en svak utvikling i de fleste områder i Norge i oktober. I en del områder, spesielt Oslo, var det svært svak utvikling i oktober. Vi venter at den svake utviklingen i boligmarkedet vil fortsette ut året og det er ikke usannsynlig at boligprisutvikling i Norge i 2022 vil ende rundt 0 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september og falt ytterligere med 1,9 prosent i oktober. Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.