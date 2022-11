Dyrebeskyttelsen anmelder kattedumping: – Håper noen blir straffet

For noen uker siden fikk en ansatt ved Fretex Sandnes seg en overraskelse på gavemottaket deres. Der var det nemlig dumpet en kasse med en kattemor og seks kattunger. Dette skjedde søndag 9. oktober. En ansatt overtok tre av kattungene, og Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren (DNNJ) overtok resten.

Nå har DNNJ anmeldt katte-dumperen for brudd på dyrevelferdsloven.

– Kattene er alle helt tamme, og åpenbart født innendørs. Ved veterinærbesøk ble det påvist øyebetennelse og orm, i tillegg til at kattene var underernært. Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren leverer med dette inn en anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven §§ 14 første ledd bokstav b og 24. Vi krever samtidig erstatning for påløpte veterinærutgifter pålydende kroner 1 475,-, skriver de i sin anmeldelse.

De understreker også at når man har påtatt seg omsorg for dyr, kan man ikke uten videre bringe tilsyn og stell til opphør, verken permanent eller midlertidig.

– Dyreholder skal påse at dyr ikke overlates til seg selv på et sted eller over et tidsrom som ikke er forsvarlig. Dette betyr også at dersom dyreholderen ønsker å bringe et dyrehold til opphør, skal dette enten skje ved å skaffe dyret annen kompetent dyreholder, eller gjennom avliving. Dette er en absolutt regel, påpeker DNNJ.

Mulighet for å finne gjerningspersonen

– Vi anmelder saker hvor det er klart at det er begått et lovbrudd, og det er en viss mulighet for å finne gjerningspersonen, sier nestleder i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren Randi Lind, til RA.

– Det er dessverre svært vanlig at dyr blir dumpet og etterlatt, og i økende grad etter koronapandemien. Den «vanlige» måten er at de ikke tas med når noen flytter, eller at de ikke lenger slippes inn i sitt hjem og ender opp med å vandre på let etter mat, ly og omsorg. I slike saker kan man imidlertid ikke bevise dumping, da en eier kan påstå at dyret har blitt borte. Dumping skjer også i form av at dyr dumpes i esker, bur, plastposer eller i søppelcontainere. I en situasjon som den foreliggende, hvor en mor med hele seks kattunger er funnet i en pappeske utenfor et næringsbygg, er det åpenbart at det er dumping, forklarer hun.

Lind påpeker at dumpingproblemet er en av grunnene til at Dyrebeskyttelsen Norge ønsker obligatorisk ID-merking av familiedyr. Hvis dyret er ID-merket på en eier, synker sannsynligheten for at den eieren etterlater det uten tilsyn til nærmere 0 prosent, mener hun.

– Hvilke forventninger har dere til oppfølging fra politiet i denne saken?

– Vi forventer at politiet igangsetter etterforskning. Her kan det potensielt finnes videobevis og vitner. Dette er også en sak vi tenker bør være mulig å løse for politiet, da dyrene er blitt dumpet utenfor et næringsbygg med vektertjeneste, og det dreier seg om såpass mange katter at det potensielt finnes vitner som kjenner til hvem som eide dem tidligere.

– Hva er målet med å anmelde dette?

– Vi syns det er viktig at lovbrudd som omhandler dyr blir anmeldt og forfulgt av politiet. Vi ser dessverre at mange familiedyr, og særskilt katter og kaniner, har lav status i det norske samfunnet. Med det mener jeg at de for mange ses på som «bruk og kast-objekter», som man kan få gratis fra en nabo og gi bort eller etterlate hvis man ikke vil ha den lengre. Dyrene er levende individer, og vi opplever det som hjerteløst å forlate et uskyldig individ som er helt avhengig av deg som eier. Vi håper anmeldelsen kan medføre at noen blir straffet for handlingen, og at det vil ha en preventiv effekt for andre som vurderer å kvitte seg med dyr på den måten, sier Lind.