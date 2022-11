Sjekk hvor mye Petoro tjente til staten i 3. kvartal

Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten.

– Den enorme kontantstrømmen fortsetter i tredje kvartal, men som vi alle vet har dette et dramatisk og mørkt bakteppe, sier administrerende direktør i Petoro Kristin F. Kragseth i en pressemelding.

I løpet av Petoros over 20-årige historie har aldri situasjonen for energibransjen vært mer uforutsigbar, og Ukraina-krigen vil sannsynligvis prege det geopolitiske bildet på lang sikt, påpeker Petoro-sjefen.

Uforutsigbart

– Selv i et krevende energimarked sikres samfunnets verdier gjennom den norske modellen der staten eier sine andeler på norsk sokkel gjennom Petoro. På denne måten sørger vi for at disse ekstraordinære inntektene kommer velferdsstaten til gode, sier Kragseth.

Et markant bortfall av russiske energileveranser til Europa bidrar til en akutt knapphet på energi og ekstreme priser.

I tillegg skal energiproduksjon og – forbruk, foregå med lavest mulig miljøpåvirkning. I denne situasjonen er Norges posisjon som en stabil og sikker leverandør av gass og olje med lave utslipp blitt enda viktigere.

– Derfor er det viktig at hovedtrekkene i norsk petroleumspolitikk ligger fast, sier Kragseth og viser til at tiltakspakken som ble vedtatt i 2020 har bidratt til et rekordhøyt antall planer for utbygging og drift som planlegges levert fram til utgangen av 2022.

Disse prosjektene vil bidra til økt aktivitet, særlig for leverandørindustrien, samtidig som de vil sørge for framtidig produksjon og verdiskaping. Petoros posisjon er utslagsgivende for å få flere av disse prosjektene realisert.

Gass større del av totalproduksjonen

Produksjonen av gass utgjør en stadig større del av totalproduksjonen fra norsk sokkel.

På tross av allerede høy utnyttelse av infrastrukturen har gassproduksjonen økt med 9 prosent i tredje kvartal som følge av økte produksjonstillatelser, bruk av all tilgjengelig kapasitet og optimalisering av produksjonen fra alle gassprodusentene.

Norge har aldri levert mer gass til Europa enn i dag. Det vurderes nå kontinuerlig hvordan norsk sokkel kan øke leveransene av gass til Europa ytterligere, melder Petoro.

---

Resultatet 3. kvartal:

Det ble registrert elleve alvorlige hendelser hittil i år sammenlignet mot 13 i tilsvarende periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,6 siste 12 måneder, som er en nedgang fra 0,7 ved årsskiftet.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per tredje kvartal på 402 milliarder kroner, en økning på 304 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Netto kontantstrøm i tredje kvartal var på 167 milliarder kroner. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere priser på olje og gass, samt økt salg av gass fra Troll, Martin Linge og Snøhvit.

Samlet olje- og gassproduksjon per tredje kvartal var 1030 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 28 kboed høyere enn for samme periode i fjor.

Gassproduksjonen var på 107 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll, produksjon fra Martin Linge som startet opp i fjor, samt Snøhvit som gjenopptok produksjonen i slutten av 2. kvartal etter brannen ved Hammerfest LNG i 2020.

Væskeproduksjonen var 357 kboed, en reduksjon på 28 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt samt planlagte revisjonsstanser på Grane og Oseberg. I tillegg har uttak av NGL-produkter fra gass-strømmen blitt redusert for å optimalisere verdien av gass i det sterke gassmarkedet.

---