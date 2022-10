Stavanger satser på ytringsfrihet: - Større behov enn noen gang

– Det er helt fantastisk. Det er en veldig viktig styrking av arbeidet vårt og et veldig viktig signal at Stavanger tar ansvaret som vertsby for ICORN på alvor. Det er veldig bra å få denne støtten nå som verden ser ut som den gjør, sier Helge Lunde, leder av ICORN (International Cities of Refuge Network), til RA inne på kontoret hans i øverste etasje på Sølvberget.

Siden 2006 har det globale fribynettverket for forfulgte forfattere og kunstnere hatt hovedsete på Sølvberget. I alle disse årene har støtten fra Stavanger kommune vært 350.000 kroner årlig. I det foreløpige Stavanger-budsjettet for 2023–2026, får ICORN to millioner kroner mer i året.

– De ekstra midlene går rett inn i arbeidet vi gjør for å ta imot flere søknader. Alle forfulgte forfattere og kunstnere fra hele verden kan søke om beskyttelse av ICORN. Vi må styrke organisasjonen sånn at vi kan behandle enda flere søkere enda raskere og få på plass flere fribyer slik at vi kan ta imot så mange som mulig når de ikke er trygge der de er. Nå får vi mulighet til å forsterke det arbeidet, sier Lunde.

Helge Lunde, leder ICORN Den årlige støtten fra Stavanger kommune har vært på 350 000 siden ICORN startet i 2006. Imidlertid har Sølvberget og Stavanger kommune har gitt ICORN stor og verdifull indirekte støtte siden begynnelsen i form av frie lokaler og kontordriftstjenester, sier Helge Lunde, leder av ICORN. (Mari Wigdel)

Større behov enn noen gang

Siden Stavanger ble Norges første friby i 1995, har over 80 forfulgte forfattere fra 20 forskjellige land kommet til Norge gjennom fribyordningen.

I 2022 er det over 70 fribyer i verden, 24 av dem befinner seg i Norge. Behovet for arbeidet ICORN gjør, har aldri vært større enn nå, ifølge Lunde.

– Vi fikk et enormt antall søknader under Afghanistan-krisen i fjor, og det stopper ikke der. Nå er det Ukraina. Vi lever i en verden hvor de ikke har vært større behov for ICORN enn noen gang. Verden blir mer og mer usikker og truende for veldig mange. Krigen i Ukraina får følger rundt om i verden. Nå som mye oppmerksomhet er rettet dit, vil gjerne tvilsomme regimer i områder med konflikter som er vel så sterke, benytte anledningen til å slå enda hardere ned. Vi ser det som skjer i Iran nå. Det er en helt forferdelig situasjon og det har vi visst lenge. Hele tiden har det vært en stor mengde kunstnere og forfattere og journalister fra Iran som søker dekning gjennom fribyordningen.

Ytringsfrihetshovedstad?

Sølvberget bibliotek og kulturhus, Friby Stavanger og ICORN ønsker å bruke Stavangers 900-årsjubileum som en anledning til å styrke byens posisjon som Norges ytringsfrihetshovedstad. Det skal skje ved å legge til rette for dialog, kunnskap, nettverk og kompetanse om ytringsfrihet og demokrati.

– Det er veldig spennende at Sølvberget tar initiativ til at Stavanger skal satse som ytringsfrihetsby, eller ytringsfrihetshovedstad som det nylig ble spissformulert til.

Han mener Stavanger har gode forutsetninger for å ta på seg rollen.

- Siden 1990-tallet har Stavanger satset på ytringsfrihet. Først med Kapittel-festivalen, så med fribyordningen og etter hvert etableringen av hovedkvarteret for det globale fribynettverket ICORN. Det er flere ting i byen som tilsier at Stavanger kan ta en sånn rolle. Det blir spennende å se.

