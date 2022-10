Vil «pensjonere» seg som 40-åring: – Det handler om å ha mer tid

– Jeg holder nå på å bygge meg opp kapital nok til å bli økonomisk uavhengig. Foreløpig lever jeg ganske nøkternt, utvikler selskapene mine og investerer i aksjemarkedet og eiendom, for å nå målet mitt, sier 26-åringen Nina Reynisdottir, kjent som finfluencer og damen bak #investermednina på TikTok.

Hun er én av deltakerne i en av paneldebattene under Kåkånomics-festivalen fredags ettermiddag. Sammen med henne sitter siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, forfatterne Linn og Andreas Kumano-Ensby som står bak boken «Slik blir du rik». Komiker Thomas Giertsen er konferansier, og han spør Reynisdottir hva som er målet hennes i kroner og øre.

– Vel, vi kan for eksempel si at jeg vil spare opp 20 millioner innen ti år, sier Reynisdottir.

– Hva tenker du om dette, Hallgeir, spør konferansier Giertsen.

– Jeg følger Nina selv på TikTok og synes hun er veldig flink til det hun driver med. Generelt heier jeg på at folk holder på med det de er flinke til og som gir dem mening, svarer Kvadsheim.

– Sparer oss til tid

Linn og Andreas Kumano-Ensby, som er noe eldre enn finfluenceren, sparer også til å bli økonomisk uavhengige og kunne pensjonere seg tidligere. De har tenkt å spare opp fem millioner hver, altså ti millioner til sammen, og ha dette spart opp innen de er 50 år i 2030.

– Vi har funnet ut at vi kan leve ganske sparsommelig. Vi har sluttet å bruke penger på det som ikke gir oss glede, og heller prioritere det som gir oss mest, sier Linn Kumano-Ensby.

– Det som endret oss, var at vi bestemte oss til å spare for å få tid, altså kunne ha mer fri, slutte å jobbe tidligere og være mer sammen med familie og venner, fortsetter hun.

Debatten går så inn på den såkalte FIRE-bevegelsen, som står for Financial Independence, Retire Early. Denne bevegelsen oppsto i USA og har spredt seg til flere andre land, blant annet til Norge.

– Når jeg tenker tilbake på min karriere, har det aldri vært et mål for meg å tjene penger for å ikke jobbe, så er dette egentlig en god idé, spør Giertsen panelet.

– FIRE-bevegelsen i Norge handler mer om frihet enn det å ikke jobbe, etter mitt inntrykk. Jeg er personlig også opptatt av at folk skal få mer økonomisk frihet, og dette er det rådene jeg gir springer ut fra, svarer Kvadsheim.

Samtlige deltakere i debatten, som finner sted på Gaffel & Karaffel, sier seg enig i dette. For dem er ikke hovedmålet å ikke jobbe, men heller skape seg et liv der de har mer frihet. De ser alle for seg at det blir ganske kjedelige hverdager hvis de ikke har noe annet enn fritid.

SR-Bank: Flere unge sparer til pensjon

Over halvparten av kundene i Sparebank 1 SR-Bank som sparer til pensjon selv, er mellom 18 og 34 år, skriver banken på sin nettside.

Mye tyder altså på at framtidens pensjonister tar endringer i pensjonssystemet på alvor. I sommer presenterte nemlig Pensjonsutvalget sin evaluering av pensjonsreformen. Regner vi på konsekvensene av disse forslagene ser vi at for de som er født i år 2000, som i dag er 22 år, vil nedre grense for uttak av pensjon øke fra 62 år til 66 år.

Ergo, de må jobbe lenger for å få utbetalt en god pensjon, påpeker SR-Bank.

Hva med velferdsstaten?

Det blir etter hvert åpnet for spørsmål fra salen på Gaffel & Karaffel. Én av tilhørerne spør hva som skjer om alle bestemmer seg for å spare til økonomisk frihet og tidlig pensjon. Hva med velferdsstaten?

– Jeg tenker dette er usannsynlig, men om det blir slik at alle sparer for å trappe ned på jobben tidlig, kan det bli et problem, sier Andreas Kumano-Ensby.

– Det kan tenkes at om dette blir et scenario, vil staten endre skattesystemet, og på denne måten dempe det at mange vil slutte å jobbe tidligere, samt sørge for nok inntjening og å opprettholde pensjonssystemet, sier Kvadsheim.

Én annen tilhører spiller videre på forrige spørsmål og spør om det ikke er slik at det i perspektivmeldingen står at for å ivareta velferdsstaten, må vi jobbe lenger? Er det ikke da egoistisk om noen velger å spare seg til økonomisk uavhengighet og «melde seg ut av» velferdsstaten?

Det er jo et problem om vi ikke har noen igjen til å gjøre nødvendige jobber i samfunnet, men det er ikke veldig sannsynlig at vi får et samfunn med mange relativt unge mennesker som ikke vil jobbe, mener siviløkonom Kvadsheim.

---

FAKTA

Dette er Kåkånomics

Nordens største økonomi-festival som arrangeres i Stavanger fra 26. til 29. oktober 2022. Festivalen ble første gang arrangert i 2017. Jan Inge Reilstad hentet inspirasjonen til Kåkånomics fra den irske småbyen Kilkennys komedie- og økonomifestival som arrangeres på små puber. Reilstad har så fått med seg Klaus Mohn, Ola Kvaløy og Tom Hetland på laget, og nå arrangerer de nok en gang økonomifestival i oljebyen. Festivalen består, blant annet, av scenesamtaler, debatter, foredrag, live-podkaster, konserter og standup. I korte trekk er intensjonen med festivalen å få økonomer og andre fagfolk til å forklare et bredere publikum hvordan de ser en verden i endring.

Les mer i RA og på kknomics.no

---