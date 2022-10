Slik var arbeidsledigheten i oktober

I oktober er totalt 6 361 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak I Rogaland. Av disse var 3 796 personer, tilsvarende 1,5 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. Snittet for landet var på 1,6 prosent. Sammenlignet med september var det i oktober 61 færre helt ledige. Det melder NAV Rogaland i en pressemelding.

– Med høy inflasjon, høyere renter og høye strømpriser, var det ventet at ledigheten ville holde seg stabil, sier Haftorsen.

– Ledigheten er omtrent på samme nivå som i forrige måned. Det kan være en indikasjon på at vi nærmer oss et bunnpunkt, fortsetter hun.

Stadig færre langtidsledige

I oktober var 42,8 prosent av de helt ledige langtidsledige, noe som innebærer at de har vært registrert som arbeidssøkere i et halvt år eller lenger. Dette er på samme nivå som februar 2020.

– De siste månedene har vi sett en positiv utvikling med stadig færre langtidsledige. Vi er snart tilbake på et nivå hvor andelen langtidsledige er på samme nivå som før pandemien, sier direktøren i NAV Rogaland.

– Vi vet at langtidsledighet øker risikoen for å falle varig ut av arbeidslivet. Et arbeidsmarked med svært høy etterspørsel, gjør at flere som har stått uten arbeid i en lang periode, nå får jobbmuligheter.

Blant de helt ledige var det flest med siste yrkespraksis innen industriarbeid (422), reiseliv og transport (383) og serviceyrker (375).

Mot nytt rekordår for utlyste stillinger

I oktober ble det utlyst 3 437 stillinger i Rogaland. Det er på samme nivå som samme måned i fjor, og 129 flere sammenlignet med september i år. Innenfor bygg og anlegg og ingeniør og IKT-fag var det en stor økning sammenlignet med forrige måned. Totalt for 2022 er det utlyst 44 122 ledige stillinger, som er 3 498 flere enn samme periode i 2021.

– Det blir spennende å følge utviklingen i antall ledige stillinger de neste månedene. Vi tror at det totale antallet utlyste stillinger i år vil ende på et betydelig høyere nivå enn i fjor, sier Haftorsen.

Flest utlyste stillinger var det innen helse, pleie og omsorg (735), ingeniør- og IKT-fag (443) og bygg og anlegg (376).

– Den høye aktiviteten i arbeidsmarkedet har ført til en stor mangel på arbeidskraft. Vi ser en vedvarende mismatch mellom tilbud og etterspørsel. For å få dekket behovet for arbeidskraft må vi mobilisere ressursene hos personer som er tilgjengelige. Det viktigste vi kan gjøre er å se muligheter i de som står utenfor arbeidsmarkedet og ønsker å bidra, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. Oktober 2022.

---

Nøkkeltall for oktober 2022

Helt uten arbeid 16–67 år: 3 796 (1,5 %)

Arbeidsmarkedstiltak: 820 (0,3 %)

Bruttoarbeidsledighet: 4 616 (1,8 %)

Unge helt uten arbeid 16–29 år: 1 012 (1,7 %)

Langtids-arbeidssøkere (26 uker eller mer): 1 625 (42,8 %)

Delvis uten arbeid: 1 745 (0,7 %)

Utlyste stillinger: 3 437

---