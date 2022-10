– Vi må skape trygghet i en urolig verden

Vi begynner med det siste først: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum entrer revyscenen på Stavangeren like etter at Kåkånomics-konferansen 2022 ble avrundet.

– Når verden er urolig som nå, er det viktig å skape trygghet. Noe av det vi tror får folk til å føle seg trygge, er at det ikke er for store økonomiske forskjeller mellom oss. Dette hadde vi i bakhodet da vi satte sammen statsbudsjettet for 2023, sier Vedum.

– Noe av det vi må få bukt med, er den høye prisveksten. Pengene våre må strekke til, vi må beholde aktiviteten i arbeidsmarkedet og arbeidsplassene våre. Derfor har vi lagt fram et statsbudsjett vi mener omfordeler og skaper trygghet, prioriterer de med lave og vanlige inntekter og der de som tjener mer, må bidra mer, fortsetter finansministeren.

Det var godt oppmøte på Kåkånomics-konferansen 2022 som ble arrangert på Stavangeren 27. oktober. (Eilin Lindvoll)

Fra historiebøkene til hverdagskost

Krigen i Ukraina med alle sine ringvirkninger – som høy inflasjon, dårligere tilgang på varer og lignende – har lagt et nytt press på norsk økonomi.

– Inflasjon har gått fra å være noe vi leste om i historiebøkene til å bli hverdag og realitet. Overgangen fra full stopp til full fart i økonomien ble brå i mange land, inkludert i Norge, sier Amund Holmsen, ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, under Kåkånomics-konferansen.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, var også til stede på økonomikonferansen. Han understreker at når han snakker med tilsvarende organisasjoner i andre land, er det ikke tvil om at de misunner oss nordmenn oljepengene.

– Likevel opplever jeg at vi i Norge står i mange av de samme problemstillingene og utfordringene som andre land: Det handler om arbeid, rettferdighet, svingende kapitalmarked og uro i internasjonalt finansmarked. Vi er heldigvis det mest omstillingsdyktige landet i verden, fastslår Bjørnstad fra scenen.

Magasinfyllingen: – Ser veldig bra ut

Konferansier Kjetil Alstadheim fra Aftenposten innleder kraftdebatten på Kåkånomics-konferansen med at vi nærmest følger med på de ukentlige rapportene om fyllingsgraden i norske vannmagasin mens vi gomler popkorn. Og hvordan står det til med magasinfyllingen nå?

– Det ser veldig bra ut. Vi har hatt mer nedbør, men kraftprodusentene har også holdt igjen på eksport-siden. I tillegg har vi importert en del kraft, slik at vi slipper å tappe egne magasiner for å dekke det løpende forbruket. Det styrker forsyningssikkerheten vår nå før vinteren setter inn, og gjør oss således bedre rustet for den kalde årstiden, svarer Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Selvforsyning på kraftfronten er noe som opptar foredragsholderne. Det vil få konsekvenser for oss hvis vi får en lang, kald vinter, samt at det blir mindre kjernekraftproduksjon og at det europeiske energisamarbeidet får problemer grunnet ødelagte kabler eller lignende. Da reduseres importmulighetene våre, og vi må spare mer på kraften vi har innenlands, ifølge Lund.

Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk industri, er bekymret for at vi har for få back-up-løsninger når det gjelder egen kraftproduksjon. Norsk gassproduksjon trekkes videre fram som den kraftproduksjonen vi eksporterer som gir størst effekt for mottakerlandene, mens eksport av vannkraft utgjør lite av det totale energibehovet i større europeiske land.

Bekymret for matsikkerheten

Audun Korsæth, divisjonsdirektør ved Norsk institutt for bioøkonomi, entrer scenen på Kåkånomics-konferansen etter lunsjpausen, passende nok. Han påpeker at vi har lite jordbruksareal her til lands, kun tre prosent. Lave temperaturer begrenser nemlig matproduksjonen betraktelig.

– Norge importerer 95 prosent av frukt og bær, mens når det gjelder animalske produkter og fisk, er selvforsyningsgraden vår mellom 80 og 90 prosent. Totalt sett importerer vi likevel en stor del av maten vi spiser, og det gjør oss sårbare, sier Korsæth.

– Vi bør styrke matsikkerheten med økt selvforsyning, og må ta grep for å redusere matprisene, avslutter Korsæth før han går av revyscenen.

«Homeshoring» og «friendshoring» er en snakkis

Økt grad av selvforsyning og mindre import, kan imidlertid føre til større internasjonale handelsbarrierer, advarer Karen Helene Ulltveit Moe, professor ved Universitetet i Oslo.

– Det vi ser konturene av nå, selv om pandemien er over, er at de globale verdikjedene fortsetter å bli forstyrret, men nå av politiske beslutninger. Vi står ikke nødvendigvis bedre rustet med «stengte» grenser. Jeg mener vi står bedre rustet i samarbeid over landegrensene, også når det kommer til matsikkerhet, sier Ulltveit Moe.

Et par «nye» ord som ble diskutert på Kåkånomics-konferansen, er såkalt «homeshoring» og «friendshoring», som betyr at land belager seg på det de skal forsyne seg på mat, kraft, arbeidskraft og andre varer og midler innenfor egne grenser eller ved hjelp av få «venner». Det er imidlertid ikke én fasit på om dette utelukkende er en fordel eller ulempe, skal vi tro foredragsholderne.

---

FAKTA

Dette er Kåkånomics

Nordens største økonomi-festival som arrangeres i Stavanger fra 26. til 29. oktober 2022. Festivalen ble første gang arrangert i 2017. Jan Inge Reilstad hentet inspirasjonen til Kåkånomics fra den irske småbyen Kilkennys komedie- og økonomifestival som arrangeres på små puber. Reilstad har så fått med seg Klaus Mohn, Ola Kvaløy og Tom Hetland på laget, og nå arrangerer de nok en gang økonomifestival i oljebyen. Festivalen består, blant annet, av scenesamtaler, debatter, foredrag, live-podkaster, konserter og standup. I korte trekk er intensjonen med festivalen å få økonomer og andre fagfolk til å forklare et bredere publikum hvordan de ser en verden i endring.

Les mer i RA og på kknomics.no

---