Museumsnatt: – Håper mange tar turen

Arkeologisk museum, UiS og Stavanger museum åpner dørene for besøkende fredag kveld. Slagordet for kvelden er «Litt magisk, helt gratis!»

– Målet er å senke terskelen for å gå på museum, inkludere et større mangfold og vise museene på en annerledes måte, sier Anja W. Fremo, strategi- og markedssjef i Museum Stavanger, til RA.

– Folk kan få spennende museumsopplevelser, være med på aktiviteter, lære noe nytt, møtes, være sammen om noe og rett og slett ha en annerledes og morsom kveld i museene fredag. Det Museumsbygningene oppleves på en ny og spennende måte, og både innenfra og utenfra, parken blir lyssatt og foodtrucker vil selge mat, fortsetter hun.

Foodtrucks stiller opp på Museumsnatt (Andrea Rocha Photography/ MUST )

Tradisjon

Museumsnatt oppsto som en idé hos administrerende direktør i MUST, Siri Aavitsland i 2013. Inspirert av lignende arrangementer ved museer rundt om i Europa.

– Hun tok kontakt med Arkeologisk museum, som også tente på ideen. Dermed var Museumsnatt en realitet, og ble arrangert første gang i 2013. Siden har det vært en årlig begivenhet, med unntak av pandemi-året 2020, sier Fremo.

– Hvem er målgruppen for Museumsnatt?

– Målgruppen er familier med barn, ned i småskolealder vil passe fint. Men kvelden byr også på opplevelser som passer best for et mer voksent publikum. Dermed er hele bredden i befolkningen målgruppen for Museumsnatt. Gjennom årene har vi sett at Museumsnatt også trekker til seg mange besøkende som vi ofte ellers ikke ser på museene våre, og med det ser vi at et slikt arrangement kan åpne opp for et nytt museumspublikum. Det er veldig gøy.

Hun påpeker at for museet er Museumsnatt en begivenhet som de gleder seg stort til.

– Mange er involvert, både interne krefter og samarbeidspartnere, blant annet Barne- og ungdomsteateret ved Rogaland Teater. Det er morsomt å jobbe sammen med kolleger på Arkeologisk museum om arrangementet og vi håper selvsagt mange vil ta turen til museene på Våland for en morsom og spennende kveld.

Museumsnatt arrangeres fredag 28. oktober, dørene er åpne fra klokken 18.00 til 22.00

---

Dette er noe av det du kan oppleve på årets Museumsnatt:

Stavanger museum:

Seksbeint smakebit: Smak på insekter.

Disseksjon av hai: Åpne opp en pigghå og studer organer.

Hvordan kan du redde liv?: Lærdal Medical lære deg å redde liv.

Sardiner og bokser har flyttet seg fra IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum til Stavanger museum i anledning Museumsnatt: Kom og legg sardiner i boks – eller lær litt mer om trykkekunsten.

Origami: Se hvor fine ting du kan få til å lage bare ved å brette papir.

Bunadshow : Møt rogalendinger fra inn- og utland i sine bunader og folkedrakter. Moteshow Kl. 19 og kl. 20.

Museumsnatt-rebus: Jakt etter svar på kveldens rebus.

Barne- og ungdomsteateret overrasker med små forestillinger både her og der.

I Museumsparken kan du se sjonglørene i Flaks sjonglørgruppe skape lysmagi i mørket.

Arkeologisk museum:

Prøve tidsmaskinen: Reise tilbake til steinalderen og besøke en steinalderboplass. I underetasjen.

Arkeologisk konservering: Lek med forskjellige materialer og lag flotte avtrykk som du kan ta med hjem.

Spørretime om Vikingtiden : Kl 20 i auditoriet «Tinghaug» samles et panel av eksperter.

Matte og fysikk: Oppdag rare figurer med bare én side. Har du en Rubiks kube? Ta den med vel og la en robot løse den! Er det mulig å få en behagelig kjøretur på firkantede hjul?

«Jeg fant, jeg fant»: Arkeologene viser fram funn fra årets utgravinger og forteller om resultater fra undersøkelsene.

One night only!: Møt «kjendisfunnene” innlevert i 2022. Sverdet som ble funnet på Jåttå og perlene fra Frafjord som ble levert “på sølvfat” i museumsdøren i år stilles ut.

Demonstrasjon i malerikonservering: Bli med og finn ut hva maleriene i Domkirken skjuler ved å bruke ulike analysemetoder. Det blir også mulighet for å undersøke dine egne gjenstander og materialer. Klokkeslettene for omvisning: 18, 19, 20 og 21.

Lag steinsmykker eller fiskevekter: I steinhoggerhytta i museumshagen. Her kan du også se steinhoggeren i arbeid.

Smeden som arbeider i smia: Få innblikk i hvordan en ekte smed jobber.

Rygene hærkamp i vill sverdkamp på skikkelig vikingvis: Kl. 19 i Museumshagen. Etterpå kan du møte Rygene og prøve deg på vikingenes kampteknikk.

Se mer om programmet her.

---