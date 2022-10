Milliardoverskudd for SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde et resultat på 1.044 millioner kroner før skatt i tredje kvartal 2022. Egenkapitalavkastningen etter skatt var på 12,5 prosent for kvartalet. Det melder banken i en pressemelding torsdag morgen.

– SpareBank 1 SR-Bank skal skape lønnsom vekst gjennom å bli et finanskonsern for Sør-Norge, og ved å være tett på folk og bedriftene. I tredje kvartal 2022 var resultatet drevet av vekst og lave tap. Dette bidro til at egenkapitalavkastningen ble sterkere enn det langsiktige målet på minimum 12 prosent, heter det i pressemeldingen.

Den samlede utlånsveksten de siste tolv månedene var på 9,4 prosent ved utgangen av kvartalet, der brutto utlån økte til 248 milliarder kroner, opp fra 227 milliarder kroner på samme tid i fjor. Bedriftsmarkedsdivisjonene BM Storkunde (14,8 prosent) og SMB og Landbruk (11,4 prosent), i tillegg til Personmarked (6,9 prosent), merker høy aktivitet og etterspørsel etter finansiering fra kundene.

– Vi vokser på en solid og sunn måte, med bedrifts- og personkunder som tar høyde for de økte kostnadene som kommer. Godt bankhåndverk, der våre rådgivere er i dialog med kundene og legger langsiktige planer, bidrar til å holde nedskrivningene på et lavt nivå. Vi skal fortsette å være tett på kundene, for å bidra til en best mulig utvikling, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Tilpasning og omstilling

Netto renteinntekter i tredje kvartal ble 1.115 millioner kroner, en økning på 123 millioner kroner fra samme kvartal i 2021. Høyere utlånsvolum og avkastning på egenkapitalen veier opp for en lavere rentemargin, ifølge pressemeldingen.

Også i tredje kvartal hadde SpareBank 1 SR-Bank lave tap. Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser var på 6 millioner kroner, mot 37 millioner kroner i samme periode i 2021. Konsernet har hittil i år en inntektsføring på 31 millioner kroner på tap.

– Både bedriftene og husholdningene har gjennom de siste 15 årene vist sterk evne til tilpasning og omstilling i krevende tider, og vi har sett god vekst i næringslivet og lav arbeidsledighet det siste året. Selv om forventningene til de kommende månedene er noe lavere, ser vi at mange bedrifter, særlig innen energibransjen, er godt posisjonert. Vi ser få foruroligende trekk blant kundene våre, men følger likevel nøye med på utviklingen, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

Markedsuro og et svakere resultat i SpareBank 1 Gruppen førte til at netto inntekter fra finansielle investeringer falt fra 231 millioner kroner i tredje kvartal 2021 til 190 millioner kroner i samme kvartal i 2022.

SpareBank 1 SR-Bank har en målsetting om en kostnadsprosent på under 40 prosent. I tredje kvartal ble den på 39,2 prosent, mot 40,9 prosent i samme periode i 2021. Så langt i 2022 er kostnadsprosenten på 41,2 prosent.

---

Nøkkeltall for 3. kvartal 2022

Resultat før skatt: 1.044 mill. kroner (926 mill. kroner)

Resultat etter skatt: 829 mill. kroner (733 mill. kroner)

Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,5 prosent (11,7 prosent)

Resultat pr. aksje: 3,16 kroner (2,80 kroner)

Netto renteinntekter: 1.115 mill. kroner (992 mill. kroner)

Netto provisjons- og andre inntekter: 421 mill. kroner (406 mill. kroner)

Netto inntekter fra finansielle investeringer: 190 mill. kroner (231 mill. kroner)

Driftskostnader: 676 mill. kroner (666 mill. kroner)

Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 6 mill. kroner (37 mill. kroner)

(3. kvartal 2021 i parentes)

---