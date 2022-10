11 nye selskaper ser dagens lys i Stavanger

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider torsdag formiddag.

Målet for ITSA Growth-programmet er å hjelpe selskapene med å hente kapital, modne selskapet og utvikle det klart for investorer. ITSA-programmene er en del av Validés arbeid mot oppstartsselskaper, og ble startet i 2016. Nå finnes det to ulike deler av ITSA-skolen, ITSA Start for tidlig fase selskaper og ITSA Growth for de viderekomne.

Årets ITSA Growth-selskaper: Hva de driver med Knit & note AS Bærekraftig mote gjennom et felles nettverk Braaten Technology AS Undersjøisk løft ved hjelp av ny løfteteknologi NLE AS Førsteklasses togreise i Norge Keelspot AS Digital markedsplass hvor skipsoperatører flagger ledig kapasitet for frakt Hageroboten Jeeves AS Tar smartteknologi ut i hagen for fjerning av både ugress og snegler Sandcatch Solution AS Fjerning av sandpartikler mens anlegget er i drift Master Blaster AS Skaper engasjement i selskaper gjennom e-sport Badetassen AS Måler badetemperatur og genererer høykvalitets data Open Horizon AS Vurderer trusselbildet og leverer sikkerhetstjenester for næringslivet E-kulturskolen AS Digital kulturskole Smartcube Solutions AS Smart deling av reservedeler for energibransjen

Selskaper med stor suksess

Totalt har 98 selskaper vært gjennom ITSA Start-programmet siden oppstarten i 2016, og 39 selskaper gjennom ITSA Growth siden 2019. Med en merittliste som inneholder selskaper som Saferock og Beyonder, har Validé hatt stor suksess med ITSA-programmene. Faktisk finnes alle 39 selskaper som har vært gjennom ITSA Growth-programmet fortsatt, påpeker Stavanger kommune.

Det hele fungerer slik: selskapene blir plukket ut gjennom en blanding av å melde egen interesse, oppsøkende virksomhet og eksisterende kontakt. De blir tatt med på en fire måneders reise hvor de går gjennom forelesninger, presentasjoner og skolering fra sentrale folk i oppstartsmiljøet.

Programmet skal gi selskaper i tidlig vekstfase de rette verktøyene, nettverket og kunnskapen til å kunne vokse og skalere seg mot større markeder.

ITSA-programmene dekker i hovedsak de tre områdene energi, helse og smart-teknologi. Noe Stavanger kommune beskriver som en perfekt match for kommunes egen strategi og visjon.

– Stavanger kommune jobber strategisk for å utvikle flere arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv. ITSA- programmene er med på å stimulere til skaperkraft og omstilling, og dette er med på å styrke regionen som en attraktiv region å bo, jobbe og leve i, sier Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune.

Stavanger kommune bidrar årlig med støtte til utvikling og etablering av nye prosjekter som kan bidra til å omstille næringslivet i regionen, og ITSA-programmene har tidligere fått støtte gjennom flere år.