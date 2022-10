– Tenker ganske mye før jeg kjøper noe

– Vi har blitt mer forsiktige med strømbruk, blant annet ved at vi vasker klær sjeldnere, ikke bruker tørketrommel og skrur av lys i tomme rom. Så har vi også skrudd ned forventningene til ferier framover. Det blir mindre «luksusferie» med hotell, og heller mer familiebesøk, sier Regina Siza (42) til Rogalands Avis.

– Men dette er ikke bare på grunn av at ting blir dyrere. Vi vil også tenke og være mer miljøvennlige, legger hun til.

Siza er én av tre tilfeldig forbipasserende RA har spurt hvordan en dyrere hverdag preger dem. Også Terje Eide (54) nevner strømforbruk som noe han og familien tenker ekstra mye på, og som de gjør aktive grep for å kutte ned på.

– Vi tenker generelt lenger før vi betaler noe, altså har vi et mer bevisst forhold til forbruk. Vi må oftere spørre oss selv om dette er noe vi egentlig trenger, sier Eide til RA.

Tyr til mat-apper

Studenten Viktoria Strømmen (18) må jobbe ved siden av studiene, for studiestøtten strekker ikke til alene. Hun bor sammen med kjæresten og kan heldigvis dele utgiftene med ham.

– Mange av vennene mine, som også er studenter, sliter mer enn meg. Det er ikke alltid de har råd til å kjøpe seg middag og må nøye seg med brødskiver. Selv bruker jeg apper med mattilbud og bestemmer middag ut fra hva som er billigst, sier Strømmen til RA.

– Matprisene er garantert noe jeg tenker mer på i hverdagen, og jeg har blitt mer bevisst på hva ting koster. Generelt tenker jeg ganske mye på hva jeg skal bruker penger på, understreker Strømmen.

– Får «nei» til lån

Sparebank 1 SR-Bank ser også endret atferd blant kundene sine når det kommer til lån og sparing.

– Vi ser flere kunder ber om avdragsfrihet på lånet sitt, men oppgangen er fortsatt svak. Her forventer vi imidlertid en økning framover. Det er lite mislighold av boliglån, så kundene klarer å betale for seg, sier Ole Gilje, regiondirektør for personmarked i SR-Bank, til RA.

– Videre er det slik at flere kunder som fikk «ja» fra oss på finansieringsbevis i januar, får nå «nei» på grunn av svakere likviditet, økte utgifter og renter, som ikke kompenseres med økt lønn. Samlet sett er det likevel mange kunder som får innvilget boliglån og mellomfinansiering sammenlignet med samme periode i fjor, men nåløyet for å få lån, kommer til å bli smalere, sier Gilje.

Ser SR-Bank på andre tendenser blant kundene, er det et fall i sparing og innskudd. Gilje tror derfor at det kanskje er nå folk begynner å bruke av bufferen de sparte opp under pandemien.

– Ting blir dyrere, og da må utgiftene dekkes før sparing. Kundene er altså mer forsiktig med større innkjøp, fortsetter Gilje.

Ole Gilje, regiondirektør for personmarked i Sparebank 1 SR-Bank. (SR-Bank)

Mulig å leve som «homo oeconomicus»?

På et av foredragene under Kåkånomics-festivalen, der RA er til stede, deltok blant annet Simone Valerie Häckl-Schermer, professor ved Handelshøgskolen UiS. Temaet som ble diskutert var den såkalte «homo oeconomicus» og atferdsøkonomi.

«Homo oeconomicus» er et slags idealmenneske økonomer bruker som analyseverktøy, og «homo oeconomicus» er da et perfekt rasjonelt, egoistisk og selvkontrollert menneske. Men sånn er ikke de fleste vanlige mennesker – verken i livet generelt eller når det kommer til økonomi spesielt.

– Atferdsøkonomien tar teorier fra psykologien og prøver å sette dem sammen med økonomiske modeller. Alle klarer ikke å leve som et «homo oeconomicus», særlig ikke når den økonomiske situasjonen er kaotisk. Da er atferdsøkonomene interessert i å finne ut hvor vanlige folk avviker fra analysemodellen, forklarer Häckl-Schermer.

Ser vi tilbake på de tre tilfeldige RA møtte på gata, ser det imidlertid ut til at de tenker rasjonelt for å håndtere en dyrere hverdag, for eksempel ved å vaske klær sjeldnere eller følge med på mattilbud.

Én av tre er bekymret for privatøkonomien sin, og her er det ingen forskjell mellom de med og uten boliglån. Topp tre når det gjelder hva folk bekymrer seg mest for akkurat nå, svarer 49 prosent strømregningene, 48 prosent matprisene og 32 prosent uforutsette utgifter.

folk bekymrer seg mest for akkurat nå, svarer 49 prosent strømregningene, 48 prosent matprisene og 32 prosent uforutsette utgifter. Nær tre av fire har gjort ett eller flere tiltak i år for å håndtere stigende priser og høyere renter. Topp tre når det gjelder tiltak folk har gjort, har 49 prosent redusert strømforbruket, 26 prosent har utsatt eller droppet større innkjøp og 24 prosent har kuttet i utgiftene til mat.

Tallene er hentet fra en forbruksundersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Sparebank 1 SR-Bank i september 2022 blant 1067 personer i hele landet.

