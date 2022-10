Herbarium-lekeplass stengt av hensyn til sikkerhet

Deler av uteområdet på taket, et område som tidligere var parkeringsplass for kommunens ansatte og som nå dels er opparbeidet som lekeplass, har vært avstengt med gjerder siden 2. desember 2021. Kjøpesenteret, som også inneholder blant annet kontorlokaler, er som kjent relativt nybygd; Herbarium åpnet i oktober 2019.

Høyre-representant Cille Ihle har tatt opp den avstengte lekeplassen i et formelt spørsmål til møtet i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) nå torsdag, der hun ber administrasjonen redegjøre for saken. Nå er svaret klart:

– Dette skyldes setninger og feil dimensjonering av dekket. Avstengingen og fjerning av masser på taket er gjort av sikkerhetsmessige årsaker, skriver juridisk avdeling i Stavanger kommune i et hittil ikke offentliggjort notat til politikerne i UBS.

Se huseierens svar lenger ned i artikkelen.

Avstengingen og fjerning av masser på taket er gjort av sikkerhetsmessige årsaker. — Stavanger kommunes administrasjon

Orienteres i dag

Leder i utvalg for by- og samfunnsutvikling, Frode Myrhol (FP), opplyser at det vil bli gitt en orientering til politikerne i dagens utvalgsmøte. Politikere har også fått notatet tilsendt.

– Det er jo litt oppsiktsvekkende at en lekeplass på taket av en ny bygning er avstengt. Det ser ut til å være noe feil med konstruksjonen, sier Myrhol til RA.

– Mangelfull kommunikasjon

Eieren, SVG Property AS, får kritikk for kommunikasjonen med kommunen i et notat til politikerne.

– Huseiers kommunikasjon mot kommunen har vært mangelfull og fraværende i hele år. Det skyldes kanskje omstruktureringer på eiersiden. Eiendommen har skiftet eier to ganger etter oppførelsen. Ny eier er SVG Property AS. I nylig dialog har de forsikret oss om at forholdet tas alvorlig og at skikkelig dialog skal etableres. Dette vil bli fulgt opp, heter det i notatet.

– Ikke fare

Stavanger kommunes administrasjon har fått forsikringer om at situasjonen ikke er direkte farlig på lekeplassen, som i utgangspunktet skulle være tilgjengelig for alle.

– Vi har mottatt forsikringer og faglige vurderinger som innestår for at der ikke er noen fare forbundet med feilen, skriver administrasjonen.

Opparbeidelsen av parken var en del av en avtale mellom kommunen og utbyggerne da parkeringsplassen ble fjernet, Herbarium bygd og lekeparken opprettet.

En balanseline og annet lekeutstyr står på den avstengte lekeplassen. (Stein Roger Fossmo)

Utbedring er et forhold mellom huseier, tidligere eiere og entreprenør, ifølge kommunen. Kruse Smith har vært totalentreprenør, med en rekke underentreprenører. Byggherre er Øgreid Eiendom, og Snøhetta har vært arkitekt.

Flyttet ut

Stavanger kommune leier lokaler i to etasjer under dekket med lekeplassen.

– Det har vært forhold med følger for blant annet gipsplater, uten at jeg kjenner de tekniske detaljene eller terminologien. Deler av virksomheten i bygningen ble flyttet ut i noen uker for rundt ett år siden, under koronapandemien. Blant annet ble noen himlingsplater skiftet ut, sier direktør Birger S. Clementsen i Stavanger kommune.

Han har koordinert kommunens ulike leieforhold i Herbarium.

– Vi bruker nå kontorlokalene fullt ut, det er ingen bruksbegrensninger, og vi har fått forsikringer om at bruken er trygg, sier Clementsen.

– Prioriterer sikkerhet

Daglig leder Truls Kolsrud Engene i SVG Property AS har bedt om å få spørsmål om saken fra RA på e-post.

– Sikkerhet prioriteres alltid først, og i forbindelse med utbedringer på bygget har man dessverre sett seg nødt til å midlertidig stenge en mindre del av taket, skriver Engene.

Han opplyser at to grupper uavhengige ingeniører har sett på forholdene.

– Alt er trygt og innenfor gjeldende regelverk. Videre arbeid med permanent løsning blir utført av entreprenøren som er ansvarlig for rehabiliteringen av Herbarium. Vi har p.t. ikke mottatt tilbakemelding fra entreprenøren når utbedringene vil bli ferdigstilt, men håper selvfølgelig at arealet på taket, lekeplassen, kan tas i bruk igjen snart, skriver han.

Ikke helt utilgjengelig

[ Åpner for biltrafikk i «nye» Paradis (RA +) ]

RA har også stilt andre spørsmål som Engene ikke besvarer, blant andre disse:

– Det er avstengt, men ikke fysisk vanskelig verken for voksne eller barn å komme inn på området. Gitt at områder er stengt av sikkerhetshensyn, burde ikke området være helt utilgjengelig?

– «Huseiers kommunikasjon mot kommunen har vært mangelfull og fraværende i hele år», heter det i et notat. Har huseier sviktet i kommunikasjonen? Årsak?

Engene er forelagt spørsmålene på ny, men hadde onsdag ettermiddag ikke besvart RAs nye henvendelser, og svarer heller ikke på detaljer om årsaken til problemene, utflytting, om bulende takplater, hvilke uavhengige ingeniører som har sett på forholdene eller hvem som etter SVG Propertys mening er ansvarlig for problemene.