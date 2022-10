Det skjer denne uken: Nordens største festival av sitt slag i Stavanger

Gult løv legger seg som et teppe over byen, og lufta er kjølig og høstfrisk. Det betyr at det er tid for Kåkånomics. Dette er Nordens største økonomifestival som, tradisjonen tro, arrangeres rundt omkring i Stavanger – i år fra onsdag 26. til lørdag 29. oktober.

Ikke overraskende preger de økonomiske konsekvensene av krigen i Europa, statsbudsjettet for neste år, strømkrise, norsk matproduksjon og rentegalopp årets festivalprogram. Blant foredragsholderne på Kåkånomics 2022 finner vi finansminister Trygve Slagsvold Vedum, journalistene Hilde Sandvik, Kjetil Alstadheim, Frithjof Jacobsen og Eva Grinde, økonomene Kalle Moene, Hallgeir Kvadsheim og «finfluenser» Nina Reynisdottir, for å nevne noen.

Rogalands Avis har selvfølgelig tenkt å få med seg så mye som mulig av begivenhetene under Kåkånomics 2022 – som du kan lese om på nett og i avis.

Birk Florian Fischer Magnussen, festivalsjef for Kåkånomics 2022. (Eilin Lindvoll)

«Game changer»

Festivalsjef Birk Florian Fischer Magnussen er stolt av å kunne presentere nok en økonomifestival som treffer tiden vi lever i:

– Invasjonen av Ukraina skjedde mens vi planla festivalen, og det ble en «game changer». Vi har prøvd å sette sammen et program som favner de geopolitiske, internasjonale og nasjonale ringvirkningen, men også de nære og privatøkonomiske konsekvensene, sier Magnussen til RA.

Nordens største økonomifestival går av stabelen i Stavanger fra 26. til 29. oktober. (Eilin Lindvoll)

Ni scener rundt om i byen

Arrangementene under Kåkånomics vil foregå på en rekke ulike scener, og en del av det som det holdes foredrag om, vil overlappe. Det er dermed ikke mulig å få med seg alt uten å ty til kloning, så vi anbefaler interesserte festivaldeltakere om å ta en titt på programmet og plukke ut det som pirrer nysgjerrigheten mest.

Og hvor vil Kåkånomics-arrangementene foregå? Jo, her:

Armadillo

Blyge Harry

Bøker & Børst

Gaffel & Karaffel

MS Sandnes, ankret opp i vågen i Stavanger

Norsk Oljemuseum

Påfyll

Stavangeren

Universitetet i Stavanger

Fra korona til krig

Ett av høydepunktene under økonomifestivalen er Kåkånomics-konferansen som går av stabelen torsdag 27. oktober fra klokka 9:00 på Stavangeren.

Så snart covid-19 slapp taket, tårnet nye økonomiske uværsskyer seg opp på horisonten. Russland sin invasjon i Ukraina sendte nye sjokkbølger mot Europa, og uvissheten rundt økonomi og politikk er større enn på lenge, er innsalget til årets konferanse.

Under Kåkånomics-konferansen vil anerkjente økonomer og professorer prate om perspektiver på norsk økonomi, kjøpekraft og konkurranseevne, matforsyning og -priser, strøm og energi. Konferansier er Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tar også turen innom Stavangeren like etter konferansen for å gi sine perspektiver.

Andre arrangementer RA har notert seg med stor interesse er «finfluenser» Nina Reynisdottir om bord på MS Sandnes torsdag 27. oktober klokka 21:30. Da skal Reynisdottir dele fire prinsipper som gjør at du kan ta stormskritt mot en vellykket økonomisk framtid. I tillegg vil Hallgeir Kvadsheim, Nina Reynisdottir og Linn og Andreas Kumano-Ensby fortelle deg hvordan du pensjonerer deg før du fyller førti, og hvorvidt det er en god idé. Dette foredraget avholdes på Gaffel & Karaffel fredag 28. oktober klokka 16:00, og ledes av komiker Thomas Giertsen. Lørdag klokka 12:30 er det duket for «barnas time» og hvordan voksne bør snakke med barn om økonomi på Blyge Harry. På scenen står sjeføkonom Kyrre Knudsen og hans trettenårige sønn.

Én konsert om dagen gir bassdrønn i magen

Det blir ikke bare økonomiprat på økonomifestivalen – det blir også tid til både film og musikk.

Følgende artister blir å se på scenen på Påfyll:

Cloroform, onsdag 26. oktober 21:30

Ola Kvaløy, torsdag 27. oktober 21:30

Real Ones, fredag 28. oktober 21:30

Wunderkammer, lørdag 29. oktober 21:30

Det blir også vist relevante filmer på Oljemuseet, som du kan lese mer om i festivalprogrammet.

FAKTA

Dette er Kåkånomics

Nordens største økonomi-festival som arrangeres i Stavanger fra 26. til 29. oktober 2022.

Første gang arrangert i 2017.

Jan Inge Reilstad hentet inspirasjonen til Kåkånomics fra den irske småbyen Kilkennys komedie- og økonomifestival som arrangeres på små puber. Reilstad har så fått med seg Klaus Mohn, Ola Kvaløy og Tom Hetland på laget, og nå arrangerer de nok en gang økonomifestival i oljebyen.

Festivalen består, blant annet, av scenesamtaler, debatter, foredrag, live-podkaster, konserter og standup.

I korte trekk er intensjonen med festivalen å få økonomer og andre fagfolk til å forklare et bredere publikum hvordan de ser en verden i endring.

Les mer og kjøp festivalpass på kknomics.no

---