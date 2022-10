TV-aksjonen: Rogaland ga mest pr. innbygger

Årets TV-aksjon har fått inn 266 millioner kroner nasjonalt. Pengene går til blant annet Leger Uten Grensers arbeid med glemte kriser.

Den gamle rekorden kom i 2014, da Kirkens Nødhjelp fikk inn 253 millioner kroner.

– Vi i Leger Uten Grenser er så fantastisk imponert og stolte over alle de som i år har støttet årets TV-aksjon. Dette resultatet er over all forventning og vi er helt overveldet av både engasjementet og givergleden i år, sier generalsekretær Lindis Hurum i Leger Uten Grenser i en pressemelding.

Midlene fra TV-aksjonen vil bli brukt til å rykke ut og bekjempe sykdommer i Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Sierra Leone og Bangladesh.





Tall fra Rogaland

Rogaland har samlet inn mest pr. innbygger i landet. Totalt samlet Rogaland inn 28 871 927 kroner. Det tilsvarer 59, 43 kroner pr. innbygger. Landsgjennomsnittet pr. innbygger er 49,07 kroner.

Kommune Kroner pr. innbygger Totalt beløp Utsira 459,8 86444 Bokn 177,32 151602 Kvitsøy 148,39 77604 Suldal 110,54 418338 Bjerkreim 84,32 235184 Hjelmeland 80,91 205047 Vindafjord 71,74 629528 Stavanger 69,52 10061350 Eigersund 68,26 1014254 Sandnes 62,68 5096503 Randaberg 56,92 652101 Tysvær 54,86 619152 Sokndal 52,67 172804 Strand 52,17 692245 Sauda 52,09 235706 Lund 51,03 162171 Sola 47,93 1321392 Haugesund 47,74 1787605 Gjesdal 47,11 571547 Karmøy 46,98 1998503 Time 46,71 903921 Klepp 45,43 915961 Hå 44,72 862965

50 millioner fra regjeringen

Som i fjor har regjeringen i år støttet TV-aksjonen med 50 millioner kroner. Siden Leger Uten Grenser ikke ber om statlige midler, går disse pengene til søsterorganisasjonen Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), som jobber med å forske på og utvikle medisiner mot glemte sykdommer.

– Etter to år med pandemi er det krystallklart at smitte og alvorlige sykdommer rammer hele verden. Sykdommer kjenner ingen landegrenser. Derfor er årets TV-aksjon så viktig, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i en pressemelding.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok tidligere i uken i TV-aksjonens ringedugnad for næringslivet.

– Markedet alene klarer ikke tilby rimelige vaksiner og medisiner til menneskene som trenger det mest. Mange helsekriser og humanitære kriser får heller ikke den oppmerksomheten de burde fått, sier hun.

95 millioner i bøssene

Ifølge Leger Uten Grenser har næringslivet samlet inn 40 millioner. Skoler og barnehager har samlet inn mer enn 18 millioner kroner. 95 millioner kom inn på bøssene, og av dette var 40 millioner kontanter.

– Dette vil utvilsomt bidra til at vi kan gi enda flere mennesker livreddende helsehjelp i noen av verdens glemte kriser. Jeg er evig takknemlig for å være med på denne dugnaden sammen med hver og en av dere, og vil takke alle sammen ved å si: sammen redder vi liv, sier Lindis Hurum i Leger Uten Grenser.