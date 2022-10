Masteroppgaven til Ingrid (26) er kåret til landets beste

Ingrid Jæger Landsnes jobber som prosjektleder i GK i Trondheim. Nå har masteroppgaven hennes fra NTNU blitt kåret til landets beste innen fagområdet VVS, energi og miljøteknikk for 2021. Det melder GK i en pressemelding.

Prisen ble delt ut 20. oktober, under VVS-dagene på NOVA Spektrum i Lillestrøm, og det er VVS- Stiftelsen som står bak prisutdelingen. I begrunnelsen fra juryen er det trukket fram at masteroppgaven, som ble ferdigstilt våren 2021, tar for seg viktige temaer som inngår i grenseland mellom energi i bygninger og digitalisering.

– Oppgaven viser et klart behov, og en nytteverdi for bedre utnyttelse av historiske driftsdata for både simulering og forbedring av framtidens drift. Med dagens strømpriser er resultatene i oppgaven enda mer aktuelle, sier Natasa Nord i VVS-stiftelsen og professor ved NTNU, i pressemeldingen.

Hun legger også til at oppgaven er meget omfattende, samt at den inneholder en nøye analyse av driftsdata og sammenligning med simuleringsresultater.

Vil bidra til en mer bærekraftig byggebransje

Det er kun masteroppgaver som ha fått karakter A som blir vurdert av VVS-stiftelsen. På grunn av pandemien kårer stiftelsen i år beste oppgaver for både 2020, 2021 og 2022. Landsnes selv er både overrasket og stolt over å ha fått anerkjennelsen.

– Det er mange gode kandidater, så det er vanvittig kult å motta denne prisen. Det å finne gode energieffektive løsninger, som kan redusere energibruken i bygg, er avgjørende for å få en grønn omstilling, og hvis oppgaven min kan bidra positivt er det ingen ting som er bedre, sier hun.

26-åringen som er fra Stokka i Stavanger har studert energi og miljø på NTNU i Trondheim, og skrev masteroppgaven i samarbeid med GK.

– Målet med oppgaven var å analysere hvordan man kan redusere energibruken i en kontorbygning som har oppvarming via ventilasjon, og se på hvordan dette påvirker inneklima og kostnader for energi. Bakgrunnen for oppgaven var at høye effekttopper kan gi utfordringer for fjernvarme- og strømnettet, og at man derfor ønsker at sluttbruker skal flytte energibruket til perioder med lavere belastning i nettet, forklarer Landsnes.

---

Fakta om GK:

GK er en leverandør av teknikk i bygg, med en omsetning på rundt 6 milliarder kroner.

Med rundt 3000 ansatte og 100 kontorer i Norge, Sverige og Danmark leverer de bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, rør, elektro og byggautomasjon.

---