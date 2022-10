Dropper kutt til Matsentralen - får i stedet mer

– Behovet for matsentralene er stort og økende. Som medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget reagerte jeg derfor når det ble foreslått kutt i bevilgningene til matsentralene i forslaget til statsbudsjett for 2023. Jeg er derfor veldig glad for at Ap-/Sp-regjeringen har lyttet til de bekymringene som har kommet og at vi sammen med SV nå sikrer flertall for å istedenfor forsterke matsentralene allerede i 2022, ved å øke støtten med 2 millioner kroner, sier Tom Kalsås vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet.

I forslaget til statsbudsjett for 2023 fikk Matsentralen Norge et kutt i bevilgningen for 2023 på 619.000 kroner av 7,8 millioner kroner, som også ville fått konsekvenser for Matsentralen Rogaland. De holder til i Sandnes og deler ut mat i Sandnes, Stavanger og Strand.

Nå innrømmer regjeringen at kuttet til matsentralene i statsbudsjettet var feil, og øker i stedet bevilgningen til Matsentralen Norge med to millioner kroner allerede i 2022.

– Matsentralene gjør en viktig jobb med å kombinere det å bruke fullt ut brukbar overskuddsmat og gi et nødvendig tilbud til mange som trenger det. Derfor vil ikke vi bare gi de en økning i år, men også prioritere de høyere i det stramme statsbudsjettet for neste år, sier Kalsås.

Matsentralen Rogaland: – Jublet

Matsentralen i Rogaland holder til i Sandnes. Daglig leder Tor Jan Bredenbekk, forteller til RA at de gikk fra sjokk til jubel.

– Vi var sjokkert. To dager etter at Jonas Gahr Støre (Ap) og Sandra Borch (Sp) besøkte matsentralen i Oslo, ville de kutte over 600.000 kroner i støtten. Det var mange som tok kontakt med oss og spurte hva det ville bety. For vår virksomhet, som ikke har inntekter, ville det vært veldig dramatisk, sier Bredenbekk til RA.

Så sto jubelen i taket.

– Først trodde vi ikke på det. Vi går altså fra kutt på 619.000 kroner til to millioner i økt bevilgning. Det betyr enormt mye, sier Bredenbekk.

Økte levekostnader, dyrere boliglån i form av økte renter, dyrere mat, strøm og drivstoff er med og bidrar til at etterspørselen etter hjelp øker.

– Nå opplever flere at de sliter med å få endene til å møtes, og dette er vanlige folk – hvermannsen, sier han.

Matsentralen Rogaland har eksitert i fire år. I løpet av denne tiden har de økt hele tiden.

– Vi er over tigangen. I år, 2022, viser prognosene at vi kommer til å dele ut 800 tonn mat, som tilsvarer 1,6 millioner måltider.

Det er totalt åtte matsentraler i Norge.

Matsentralene i Norge:

Matsentralen Norge ble etablert i 2017 og bistår og utvikler nye og eksisterende matsentraler og fungerer som en ressursbank for redistribusjon av overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til vanskeligstilte personer.

I 2021 omfordelte nettverket av matsentraler 4086 tonn mat til mennesker i nød. Dette er en solid økning på 18 % sammenlignet med 2020 og 55prosent sammenlignet med 2019. Hittil i 2022 har matsentralene en vekst på 32prosent sammenlignet med samme periode fra i fjor og antallet leverandører er økt med 21prosent, så de er på god vei til å dele ut 10 millioner måltider inneværende år.

Matsentralen Rogaland vil ifølge egne prognoser levere ut 800 tonn mat, som tilsvarer 1,6 millioner måltider til trengende i nedslagsfeltet fra Haugesund i nord til Egersund i sør.

