Bollestad om medisinutdanning på UiS: - Jeg har hatt dette som en «baby»

Hvem: Olaug Bollestad (60 år) fra Strand, Rogaland.

Hva: Stortingspolitiker fra Rogaland og leder for KrF.

Hvorfor: Hun har nylig gått ut og støttet medisinutdanningen til UiS sammen med Rødt.

– Det er flere av de store partiene på stortinget som ikke støtter medisinutdanning på UiS. Hvorfor har dere valgt å gjøre det?

– Fordi jeg mener helt seriøst at der har du en god kobling mellom sykehus, universitetet og næringslivet. Det er en utrolig god mulighet til å modernisere utdanningen for leger og derfor mener jeg dette er viktig.

– Hvorfor tror du det er splittet mening om dette på stortinget?

– Jeg tror flere er skeptiske overfor hva det vil gjøre med utdanningen på de fire store universitetene. Det er jo et dyrt studie og det er en status å ha det. Men det er viktig å huske at i Rogaland er det god mulighet til å ha praksisplasser til over en halv millioner mennesker. Det er et universitet som bygger noe fra bunnen og de har fått med seg medisinstudentene, professorer og fastleger til å si hva man trenger i en moderne utdanning av legestudenter. Ut ifra det har de lagd en fagplan som fyller alle krav til utdanning, men på en moderne måte.

– Saken skal opp i Stortinget 15. november. Hva slags signaler mener du en eventuell nedstemming vil ha?

– Da viser det med all sin tydelighet hva de store partiene vil. Og så viser det kanskje at de på rogalandsbenken må jobbe for å få gjennomslag i sine egne partier for det som er viktig for Rogaland. Vi har jo en aldeles perfekt helhet i Rogaland til å kunne ha et medisinstudie, og det håper jeg at de store partiene også ser.

– Hva slags konsekvenser mener du at det kan få om vi ikke får mer medisinutdanning i Norge?

– For det første er det jo noen spørsmål om norske studenter opptar studieplasser i utlandet som kanskje de landene med studieplassene trenger selv. Det andre er at det rett og slett er så enkelt som at hvis fastlegene skal ha færre pasienter på listene sine, så må vi jo ha flere leger. Vi vet også at veldig mange i legeyrket nå er opp mot pensjonsalder, og det gjør at vi trenger å utdanne folk som kan overta for fastlegene, men også i sykehus.

– En «allianse» mellom KrF og Rødt er litt uvanlig. Hva tenker du om støtten?

– Jeg synes det er flott at Mímir og Rødt støtter det. Nå har jo ikke de sittet på stortinget så lenge med så mange da. Vi har jobbet med dette over tid, og jeg har hatt dette som en «baby» fordi jeg har jobbet som intensiv sykepleier tidligere. Når sykehuset skulle plasseres husker jeg ennå at jeg var på Solamøtet, og at jeg sa det måtte plasseres nærmere universitetet, men det handlet jo også om at jeg var opptatt av at det skulle være medisinutdanning her. Det er det som har synergier og det er det vi tjener på i Rogaland. Dette har for meg vært en helhetstanke og derfor synes jeg det er stilig at rødt også er med.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den boken som har betydd mest for meg er «Flodhest i dagligstuen» av Tommy Hellsten. Det er en psykologibok om livet hvis du har traumer og ting fra barndommen som kan ødelegge livet ditt, og hvordan man kan håndtere det. Dette har vært en utrolig viktig bok for meg fordi jeg selv vokste opp med en psykisk syk mor, og det å jobbe med å erkjenne at dette har gjort noe med livet mitt har vært viktig.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Det å være sammen med flokken min, altså mannen min, ungene mine og nå barnebarna mine. Det gjør meg lykkelig.

– Hvem var din barndomshelt?

– En gammel dame som heter Ingeborg Sørhus. Hun var en nabo som skjønte situasjonen hjemme hos oss og som dermed inviterte meg inn til seg. Deres hjem ble på en måte en redningsstasjon for meg. Hun er helten i mitt liv.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har kommet så langt i livet at jeg at jeg ikke går rundt og tenker på det. Jeg får være som jeg er og jeg er takknemlig for at jeg er den jeg er nå.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for/mot?

– Jeg liker jo egentlig ikke å gå i tog, men jeg er ufattelig opptatt av urettferdighet, og akkurat nå kunne jeg gått i tog for at de har kuttet pengene til «gatehospitalet».

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Da kunne jeg tenkt meg å bruke lang tid sammen med hun som leder slumstasjonen for Frelsesarmeen i Oslo. Hun kunne fortalt mye om hvem som står i matkø nå, hvorfor folk står i matkø og hvem det er som havner i rus. Det handler om å bygge et godt samfunn og hun har mye kunnskap.