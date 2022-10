Mann dømt til fengsel for nedlastning av overgrepsfilmer

På mannens datamaskin ble det funnet 412 bildefiler og 2.398 videofiler – fremstillinger som enten seksualiserer barn eller som viser seksuelle overgrep mot barn, skriver Stavanger Aftenblad.

Flesteparten av videofilene mannen var i besittelse av, var fremstillinger av voldtekter.

«Retten mener at hans søkehistorikk over flere år, sammenholdt med mengden grovt materiale som han har vært i besittelse av, viser at tiltalte hadde til hensikt å få slikt materiale», står det i dommen.

Der vises det også til at flere av barna i materialet var svært unge, og at nedlastingen pågikk over en seksårsperiode.

– Min klient kommer ikke til å anke dommen. Utover det har jeg ingen kommentar, sier domfeltes forsvarer, advokat Espen Egeli Breivik, til avisen.

