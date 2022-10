Westad er i dag assisterende kommunedirektør i Stavanger kommune hvor hun har jobbet siden 2009. Her har hun blant annet vært økonomi- og organisasjonsdirektør.

Innstillingen blir behandlet i ekstraordinære møter i fylkesutvalget og administrasjonsutvalget tidlig i neste uke. Fylkestinget fatter vedtak om ansettelse tirsdag 25. oktober, melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding fredag.

Ole Bernt Thorbjørnsen var innstilt til å bli ny fylkesdirektør for Rogaland fylkeskommune. Onsdag ble innstillingsrådet informert om at han har trukket søknaden sin. Thorbjørnsen oppga at han «etter en helhetsvurdering ønsker å bli værende i den nåværende stillingen sin», meldte fylkeskommunen i en pressemelding onsdag.

– Det er selvsagt synd at slikt skjer på oppløpssiden i en sak. Men sånn er det av og til, og det må vi akseptere. Heldigvis var det flere gode søkere til fylkesdirektørstillingen, og vi har godt håp om at dette skal løse seg på en utmerket måte likevel, sa fylkesordfører Marianne Chesak i samme pressemelding.

Chesak er leder for innstillingsrådet, som hadde møte torsdag. Dagen etter ble Westad innstilt som ny fylkesdirektør.