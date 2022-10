Riksadvokaten mener Viggo Kristiansen må frifinnes - Sjødin er ikke overrasket

– Dette er ingen overraskelse. Det er ikke alternativer til dette. Men bekreftelsen betyr veldig mye, så dette er veldig bra, sa Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin til NTB da han ble varslet om Riksadvokatens avgjørelse fredag.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt i samme sak til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Riksadvokatens beslutning kommer etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i fjor bestemte at Viggo Kristiansen skal få gjenåpnet saken sin. Etter det har saken vært etterforsket av Oslo politidistrikt.

Ikke funnet Kristiansens DNA

Viggo Kristiansen hadde sittet i fengsel i 21 år da han 1. juni i fjor ble løslatt i påvente av den nye etterforskningen av saken. Han har hele tiden hevdet sin uskyld og hadde forsøkt å få saken sin gjenopptatt fire ganger tidligere før begjæringen ble tatt til følge i fjor.

Dommen mot Kristiansen lente seg på Andersens forklaring, og det er ingen fellende teknisk bevis mot Kristiansen.

Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.

Lagmannsretten avgjør

Det er Borgarting lagmannsrett som må ta endelig stilling til om Viggo Kristiansen skal frikjennes for drapene og voldtektene han ble dømt for i 2000. Det er ikke klart når dette vil skje.

Hvis Kristiansen frifinnes, er han likevel rettskraftig domfelt for to forhold – flere overgrep mot en mindreårig jente og plagsom atferd overfor en voksen kvinne i nabolaget. Dermed må retten ta opp spørsmål om straffutmålingen for disse to forholdene. Disse forholdene har Kristiansen erkjent, og de er rettskraftig avgjort siden de ikke ble anket videre fra byretten.

Kristiansen vil kunne kreve erstatning fra staten ved en frifinnelse. Hans forsvarer Arvid Sjødin sa fredag morgen til NRK at han kan kreve over 30 millioner kroner i erstatning om han blir frikjent.

Kristiansen sa selv i et intervju med Fædrelandsvennen i sommer at en eventuell erstatning kommer i andre rekke.

– Ingen penger i verden kan gjøre opp for 21 år i fengsel og den smerte denne saken har påført meg og min familie. Jeg er evig takknemlig for at familien har vært villig til å til å stille opp for meg slik de har gjort i alle år, sa Kristiansen.

Støttegruppen for Viggo Kristiansen: Gjenopptakelseskommisjonen må nedlegges

Riksadvokatens frifinnelse av Viggo Kristiansen er en merkedag, men prosessen har avdekket mange forhold som må granskes, mener støttegruppen.

– Dette er naturligvis en merkedag og helt fantastisk for Viggo Kristiansen og familien hans. Jeg tror ingen helt kan forstå hvordan dette har vært for dem. For oss som har jobbet med dette i så mange år, er det selvsagt også tilfredsstillende, sier leder av støttegruppen for Viggo Kristiansen, Terje Helland, til NTB.

I over ti år har Helland vært blant en liten gruppe mennesker som gratis har jobbet for at Viggo Kristiansen skulle få prøvet straffesaken etter Baneheia-drapene på nytt. Sammen med advokat Arvid Sjødin har gruppen stått på og funnet nye bevis og ettergått vurderingene domstolen la til grunn for å dømme Kristiansen til 21 års forvaring i 2002.

Helland sier at arbeidet med gjenopptakelsen har avdekket at det er mye ved norsk rettssikkerhet som ikke fungerer som tenkt, og som nå bør granskes. Han trekker fram at også mediene har sviktet i sin håndtering av saken.

– Gjenopptakelseskommisjonen skulle være en sikkerhetsventil for feildømte i Norge og har overhodet ikke fungert. Gjenopptakelseskommisjonen må nedlegges i sin nåværende form, det er det ingen tvil om, sier Helland.

– Vil Viggo Kristiansen nå være fullstendig renvasket?

– Ja, det håper jeg virkelig. Viggo Kristiansen kan ikke ha vært på åstedet, og alt som har kommet fram nå når saken er blitt ordentlig etterforsket, tyder på at det bare var én gjerningsmann, sier Helland.

– Endelig, sier Viggo Kristiansens far, Svein Kristiansen til VG, om at Riksadvokaten vil frikjenne Viggo Kristiansen.

– Enkelt og greit kan jeg si endelig. Det er dette vi har ventet på i 20 år, sier Svein Kristiansen til VG.

